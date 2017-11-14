В Благовещенске выпало 45 % месячной нормы осадков (фото)

В Благовещенске продолжает идти снег, начавшийся утром 13 ноября. По состоянию на 9 часов утра 14 ноября в городе уже выпало 6,3 миллиметра осадков. Это 45 % месячной нормы, однако метеорекорда пока не зафиксировано.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, возможно, рекорд по количеству осадков будет установлен в городе к вечеру вторника. Для этого нужно, чтобы снегопад оставался интенсивным. Ожидается, что к этому времени количество осадков составит до 50 % месячной нормы.

На расчистку региональных дорог от снега накануне вышли 92 единицы снегоочистительной техники. Работы не прекращались и ночью. Сотрудники «Амурдорстроя» на подъезде к Благовещенску удаляли снежный накат и подсыпали противогололедный материал. Снегоуборочная техника работала на подъезде к Талакану, Райчихинску и на участке Прогресс – Бурея – Новобурейск.

Для уборки дорог в муниципалитетах области подготовили 630 единиц техники и более 20 тысяч тонн противогололедных материалов: химреагентов, песка, щебня и отсева.

Циклон, который принес снег в Приамурье, отходит. Предполагается, что осадки в Благовещенске прекратятся в ночь на 15 ноября, и завтра их не будет не только в городе, но и по всей области. При этом сохранится сильный ветер – до 14 метров в секунду по области и до 13 метров в секунду – в областном центре.

«С отходом циклона произойдет заток холодных воздушных масс, поэтому вторая половина недели будет морозная. В Благовещенске во второй половине недели ожидают ночные морозы до минус 20 градусов. В дневные часы – около 10 градусов мороза», – сообщила дежурный метеоролог.