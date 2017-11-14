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14ноября
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сегодня, 13:26 10

В Благовещенске выпало 45 % месячной нормы осадков (фото)

В Благовещенске выпало 45 % месячной нормы осадков (фото)

В Благовещенске продолжает идти снег, начавшийся утром 13 ноября. По состоянию на 9 часов утра 14 ноября в городе уже выпало 6,3 миллиметра осадков. Это 45 % месячной нормы, однако метеорекорда пока не зафиксировано.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, возможно, рекорд по количеству осадков будет установлен в городе к вечеру вторника. Для этого нужно, чтобы снегопад оставался интенсивным. Ожидается, что к этому времени количество осадков составит до 50 % месячной нормы.

На расчистку региональных дорог от снега накануне вышли 92 единицы снегоочистительной техники. Работы не прекращались и ночью. Сотрудники «Амурдорстроя» на подъезде к Благовещенску удаляли снежный накат и подсыпали противогололедный материал. Снегоуборочная техника работала на подъезде к Талакану, Райчихинску и на участке Прогресс – Бурея – Новобурейск.

Для уборки дорог в муниципалитетах области подготовили 630 единиц техники и более 20 тысяч тонн противогололедных материалов: химреагентов, песка, щебня и отсева.

Циклон, который принес снег в Приамурье, отходит. Предполагается, что осадки в Благовещенске прекратятся в ночь на 15 ноября, и завтра их не будет не только в городе, но и по всей области. При этом сохранится сильный ветер – до 14 метров в секунду по области и до 13 метров в секунду – в областном центре.

«С отходом циклона произойдет заток холодных воздушных масс, поэтому вторая половина недели будет морозная. В Благовещенске во второй половине недели ожидают ночные морозы до минус 20 градусов. В дневные часы – около 10 градусов мороза», – сообщила дежурный метеоролог.

Просмотров всего: 1274

#погода

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Глупая привязка к какой то месячной норме.

  • сталь

    сталь
    1 час назад

    Ура! Наконец-то зима пришла! Настоящая! Со снегом!!!

  • архаровец77

    архаровец77
    36 минут назад

    спуски на кольцо по театральной ни чем ни разу не посыпали!!!!

  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    25 минут назад

    Ау, где техника. Ездила на работе домой обедать по Октябрьской, каток катком. Где она не понятно. Хоть одну бы увидела за 2 дня.

  • Hirurg

    Hirurg
    12 минут назад

    Супер погода!!! Наконец-то этой пылищи нету... Вчера с ребенком гулял, аж за радость)))

  • Hirurg

    Hirurg
    11 минут назад

    Амур Инфо, фото крутые!

  • Кайзер

    Кайзер
    10 минут назад

    Как не видела???? Их же аж 90 единиц работает....))))))))))

  • PRO

    PRO
    3 минуты назад

    45% месячной нормы. все верно, как раз примерно 45% месяца и прошло) Погода супер!

  • КанзаС

    КанзаС
    34 секунды назад

    Не надо нам таких "рекордов" .Снег не лети,Снег уходи ! )

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    17 секунд назад

    Сочувствую((

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