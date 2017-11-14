Осужден благовещенец, пытавшийся вывезти в Китай 10-килограммовый бивень

Фото: gztslovo.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор 30-летнему жителю областного центра. Мужчина был признан виновным в контрабанде. Он попытался вывезти из Благовещенска в Китай 10-килограммовый фрагмент бивня мамонта.

Как сообщало Амур.инфо, это произошло 20 марта. Горожанин спрятал бивень под брюками. Однако таможенный контроль его не пропустил. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

Суд учел то, что горожанин совершил преступление впервые, полностью признал свою вину и раскаялся. Благовещенца приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком.

Фрагмент бивня было решено обратить в доход государства, когда приговор вступит в законную силу, сообщает пресс-служба Благовещенского суда.