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14ноября
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сегодня, 12:30 1

Осужден благовещенец, пытавшийся вывезти в Китай 10-килограммовый бивень

Осужден благовещенец, пытавшийся вывезти в Китай 10-килограммовый бивень
Фото: gztslovo.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор 30-летнему жителю областного центра. Мужчина был признан виновным в контрабанде. Он попытался вывезти из Благовещенска в Китай 10-килограммовый фрагмент бивня мамонта.

Как сообщало Амур.инфо, это произошло 20 марта. Горожанин спрятал бивень под брюками. Однако таможенный контроль его не пропустил. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

Суд учел то, что горожанин совершил преступление впервые, полностью признал свою вину и раскаялся. Благовещенца приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком.

Фрагмент бивня было решено обратить в доход государства, когда приговор вступит в законную силу, сообщает пресс-служба Благовещенского суда.

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#закон #Китай #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Бивень ему в рот....

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