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14ноября
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сегодня, 12:09 4

Пропавшего в Серышевском районе мужчину нашли мертвым

Пропавшего в Серышевском районе мужчину нашли мертвым

36-летний Андрей Авдеев, который в октябре пропал в Серышевском районе, найден мертвым. Информация об этом появилась в социальных сетях. Ее ИА «Амур.инфо» подтвердили супруга мужчины Наталья и в следственном комитете.

По словам Натальи, обстоятельства обнаружения тела ей пока неизвестны. «Сейчас он находится в морге Белогорска. Сегодня его родители поехали на опознание», – отмечает она.

«Тело обнаружено, сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства его смерти», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский. Он уточнил, что уголовное дело пока не возбуждали.

Как сообщало Амур.инфо, Андрей Авдеев пропал в Серышевском районе в ночь с 20 на 21 октября. Мужчина ехал из Серышева на автомобиле в село Молчаново Мазановского района, но по пути машина сломалась. Добираться до населенного пункта он решил пешком и исчез.

Просмотров всего: 3699

#происшествия

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Комментарии
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  • belka717

    belka717
    2 часа назад

    Почему такое случилось? На этот случай у каждого есть сотовый телефон, можно было мужчине позвонить в разные инстанции. В современных телефонах есть карты, по ним могли бы родственники определить нахождение Андрея. Не могу понять причины смерти, на улице вроде не 40 градусов мороза!

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    belka717

    Почему такое случилось? На этот случай у каждого есть сотовый телефон, можно было мужчине позвонить в разные инстанции. В современных телефонах есть карты, по ним могли бы родственники определить нахождение Андрея. Не могу понять причины смерти, на улице вроде не 40 градусов мороза!



    Это за монитором легко рассуждать.

    Большинство людей, когда влезут в такую кашу, невольно теряют голову. К тому же сотовой связью покрыто не 100% территории области. Большинство карт работают через интернет и их нужно подгружать, а для этого опять же нужна связь.

    Что же до мороза: -40 для того, чтобы замерзнуть совсем не нужно. Достаточно легкого минуса. Особенно, если ветер, а в поле он почти всегда и/или одежда/обувь влажная.

  • 123654

    123654
    1 час назад

    А если прочитать новость о ситуации исчезновения, то можно увидеть что, он отдал телефон жене, и пошел пешком.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    123654

    А если прочитать новость о ситуации исчезновения, то можно увидеть что, он отдал телефон жене, и пошел пешком.



    Если это мне, то читал.

    Ответ был на реплику предыдущего оратора: как оно бывает. И только.

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