Пропавшего в Серышевском районе мужчину нашли мертвым

36-летний Андрей Авдеев, который в октябре пропал в Серышевском районе, найден мертвым. Информация об этом появилась в социальных сетях. Ее ИА «Амур.инфо» подтвердили супруга мужчины Наталья и в следственном комитете.

По словам Натальи, обстоятельства обнаружения тела ей пока неизвестны. «Сейчас он находится в морге Белогорска. Сегодня его родители поехали на опознание», – отмечает она.

«Тело обнаружено, сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства его смерти», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский. Он уточнил, что уголовное дело пока не возбуждали.

Как сообщало Амур.инфо, Андрей Авдеев пропал в Серышевском районе в ночь с 20 на 21 октября. Мужчина ехал из Серышева на автомобиле в село Молчаново Мазановского района, но по пути машина сломалась. Добираться до населенного пункта он решил пешком и исчез.