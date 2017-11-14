Амурчанина, спасавшего пилотов в Экимчане, представили к награде

Как сообщалось ранее, утром 7 ноября в Экимчане потерпел крушение самолет Ан-2, выполнявший частный рейс в село Удское Хабаровского края. Самолет с двумя пилотами на борту поднялся в небо, но начал терять высоту. Попытка дотянуть до взлетно-посадочной полосы не увенчалась успехом. Самолет упал и загорелся. Один из пилотов погиб, второго удалось спасти.

Первым на помощь экипажу прибежал житель поселка 36-летний Сергей Калашников. Как рассказал мужчина сотрудникам МЧС, в аэропорту Экимчана 7 ноября он оказался случайно. Несколькими днями раньше он покупал билеты на самолет для детей и жены. Сотрудники аэропорта в билете на старшего сына неправильно указали имя. После праздника Сергей приехал в аэропорт переоформить билет.

«Я услышал, как взлетел самолет, и вышел на улицу. Звук самолета был какой-то странный, как будто стреляют. Смотрю – судно теряет высоту. Понял, что до взлетно-посадочной полосы не дотянет, и побежал по полю. Так быстро я никогда в своей жизни еще не бегал. Пока бежал, позвонила жена, я попросил ее вызвать пожарных. Подбежал, кабина уже горела», – рассказал Сергей Калашников.

Примчавшись к горящему Ан-2, Сергей открыл дверь и вошел внутрь самолета, добрался до кабины, которая уже горела. Командир Андрей Карнаух смог выбраться из своего кресла. Попытки Калашникова и командира экипажа спасти пилота были тщетны: Сергея Кошевого зажало, ремень безопасности заблокировало.