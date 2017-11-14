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Амурчанина, спасавшего пилотов в Экимчане, представили к награде

Амурчанина, спасавшего пилотов в Экимчане, представили к награде

Амурское управление МЧС России направило в федеральный центр документы на представление к награде горного инженера Покровского рудника Сергея Калашникова, который первым пришел на помощь двум пилотам разбившегося в Экимчане самолета. Мужчине хотят вручить медаль МЧС России «За отвагу на пожаре».

Как сообщалось ранее, утром 7 ноября в Экимчане потерпел крушение самолет Ан-2, выполнявший частный рейс в село Удское Хабаровского края. Самолет с двумя пилотами на борту поднялся в небо, но начал терять высоту. Попытка дотянуть до взлетно-посадочной полосы не увенчалась успехом. Самолет упал и загорелся. Один из пилотов погиб, второго удалось спасти.

Первым на помощь экипажу прибежал житель поселка 36-летний Сергей Калашников. Как рассказал мужчина сотрудникам МЧС, в аэропорту Экимчана 7 ноября он оказался случайно. Несколькими днями раньше он покупал билеты на самолет для детей и жены. Сотрудники аэропорта в билете на старшего сына неправильно указали имя. После праздника Сергей приехал в аэропорт переоформить билет.

«Я услышал, как взлетел самолет, и вышел на улицу. Звук самолета был какой-то странный, как будто стреляют. Смотрю – судно теряет высоту. Понял, что до взлетно-посадочной полосы не дотянет, и побежал по полю. Так быстро я никогда в своей жизни еще не бегал. Пока бежал, позвонила жена, я попросил ее вызвать пожарных. Подбежал, кабина уже горела», – рассказал Сергей Калашников.

Примчавшись к горящему Ан-2, Сергей открыл дверь и вошел внутрь самолета, добрался до кабины, которая уже горела. Командир Андрей Карнаух смог выбраться из своего кресла. Попытки Калашникова и командира экипажа спасти пилота были тщетны: Сергея Кошевого зажало, ремень безопасности заблокировало.

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#МЧС #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • хайфай

    хайфай
    3 часа назад

    Вот пример когда ремень безопасности не спасает жизнь, а как раз наоборот

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    хайфай

    Вот пример когда ремень безопасности не спасает жизнь, а как раз наоборот



    ну кто знает, был бы не пристегнут - разбился бы о панель. был бы нож и времени чуть больше..



  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Nikodim

    ну кто знает, был бы не пристегнут - разбился бы о панель. был бы нож и времени чуть больше..



    Пилоты обязаны пристегиваться. От запуска до выключения двигателей. И дело тут не в панели.

    При резкой потере высоты, на обиходном языке "проваливанием в воздушную яму" непристегнутого подбросит вверх.

    Как думаете, сможет болтающийся под потолком пилот управлять самолетом? Поэтому и ремни в кабине не такие, как в пассажирском салоне.

    А мужики сделали все, что могли. Как говорится, кто может - пусть сделает больше.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Там замок не простой, не знающий просто может не разобраться. Ремни часто с большой слабиной( чтоб не мешали). Мужик молодец! Не испугался взрыва! Что было в силах, сделал. Сил родственникам погибшего.

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