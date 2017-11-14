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Молодой благовещенец погиб в пожаре в бане

Молодой благовещенец погиб в пожаре в бане
Фото: www.tmn.aif.ru

В Благовещенске 14 ноября около 4 часов утра случился пожар на улице Конной. Там горела баня, пристроенная к жилому многоэтажному дому. В огне погиб молодой человек.

Как рассказали в амурском управлении МЧС, часть бани встроена в жилой дом, часть – располагается в пристройке. Очаг возгорания находился в парилке, которую огонь повредил по всей площади. Остальные помещения удалось спасти.

При обследовании бани пожарные обнаружили мертвого мужчину 1998 года рождения.

Просмотров всего: 2935

#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Еня

    Еня
    1 час назад

    А не в ночь на 12? Или это второй пожар уже?

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Вот и я думаю что ошиблись с датой! Мне еще вчера хозяин этой сауны про пожар накидывал

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