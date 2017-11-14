Молодой благовещенец погиб в пожаре в бане
В Благовещенске 14 ноября около 4 часов утра случился пожар на улице Конной. Там горела баня, пристроенная к жилому многоэтажному дому. В огне погиб молодой человек.
Как рассказали в амурском управлении МЧС, часть бани встроена в жилой дом, часть – располагается в пристройке. Очаг возгорания находился в парилке, которую огонь повредил по всей площади. Остальные помещения удалось спасти.
При обследовании бани пожарные обнаружили мертвого мужчину 1998 года рождения.
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