На главный купол храма Ксении Петербургской установили крест

Фото: ksenia-hram.ru

В Благовещенске продолжаются работы в новом храме Ксении Петербургской, находящемся в микрорайоне. Строители установили крест на главный купол здания. О том, что установка навершия и креста закончилась, местных жителей оповестили колокольным звоном.

Монтаж и облицовка двух куполов заняли у бригады из Челябинской области почти два месяца. Работы осложнялись тем, что каркас большого купола пришлось облицовывать на высоте более 20 метров. Но если бы работы проходили на земле, готовую конструкцию не удалось бы поднять.

Сейчас в храме продолжают устанавливать окна. До завершения строительного сезона рабочие планируют закрыть оконные проемы на втором ярусе. В следующем году останется сделать кровлю, внешнюю и внутреннюю отделку, сообщается на официальном сайте храма Ксении Петербургской.