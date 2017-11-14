Три человека в Амурской области пострадали в двух ДТП

13 ноября на территории Амурской области в двух дорожно-транспортных происшествиях три человека получили травмы различной степени тяжести. Аварии произошли в Магдагачинском и Михайловском районах. По факту ДТП проводится проверка.

В 12:15 в Магдагачинском районе женщина-водитель 1981 года рождения, находясь за рулем Honda Airwave, не справилась с управлением и врезалась в леерное ограждение. В результате ДТП два пассажира 1985 и 2013 годов рождения получили травмы.

В 14:50 в Михайловском районе водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Nissan Wingroad, съехал с проезжей части, врезался в дерево и перевернулся. В результате ДТП пассажирку 1971 года рождения доставили в больницу.

По информации Амурской госавтоинспекции, за минувшие сутки на территории региона пресечено 929 нарушений Правил дорожного движения. Из них в 12 случаях водители управляли транспортом в состоянии опьянения, 546 водителей превысили установленную скорость движения, 18 пешеходов пренебрегли соблюдением ПДД. Кроме того, пять водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством с превышением уровня шума, один – за управление транспортным средством с тонированными стеклами.