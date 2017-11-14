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14ноября
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сегодня, 11:09 2

В Приамурье насчитали 7 случаев дачи взяток в 2017 году

В Приамурье насчитали 7 случаев дачи взяток в 2017 году
Фото: gztslovo.ru

На портале правовой статистики появились данные о количестве преступлений, связанных с дачей взяток, совершенных в России с января по сентябрь 2017 года. Как оказалось, Амурская область по этому показателю не входит в число регионов-лидеров ни в России, ни на Дальнем Востоке.

В Приамурье за этот период насчитали 7 преступлений, связанных с дачей взяток. Лидерами в ДФО по этому показателю стали Хабаровский край – 34 факта, Приморский край – 33 и Сахалинская область – 27. В Якутии таких случаев было зафиксировано шесть, в Камчатском крае – два. В Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Магаданской области преступлений такого типа в 2017 году не фиксировали.

Возглавили антирейтинг Москва, где правоохранители выявили 132 факта дачи взятки, Смоленская – 102 и Московская области – 97.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • банбан

    банбан
    8 минут назад

    насчитали)))

  • Туж2

    Туж2
    2 минуты назад

    маловато будет (с)

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