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сегодня, 11:08 0

Два человека пострадали при пожаре в Екатеринославке

Два человека пострадали при пожаре в Екатеринославке
Фото: man161.ru

В Екатеринославке утром 14 ноября случился пожар, сообщение о нем поступило в 07:40. Горела веранда, пристроенная к частному жилому дому. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы ПЧ-8 поселка в составе шести человек и двух единиц техники.

На момент прибытия боевых расчетов веранда дома горела открытым пламенем. В течение 12 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Веранда повреждена огнём по всей площади.

При пожаре пострадали два человека – 57-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их доставили в центральную районную больницу.

Огнеборцы не допустили распространения огня на частный жилой дом и рядом стоящий гараж. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия

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