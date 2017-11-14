В Благовещенске мужчина катался на крыше автомобиля (видео)

В социальные сети жители Благовещенска выкладывают видео, снятые во время снегопада. В некоторых случаях не обходится без опасных нарушений. Так, появился ролик, как в городе мужчина катался на крыше автомобиля.

Судя по кадрам, видео было снято на улице Василенко, на участке от Институтской до Воронкова. «Короче, выпал снег, и у нас в Благовещенске люди развлекаются как могут. Если кто не заметил, там на "жучке" чувак сидит на крыше, ему вообще ***», – слышны за кадром голоса авторов ролика.

Мужчина, о котором идет речь, едет на крыше отечественного автомобиля. Сначала он лежит, а потом садится. Люди, снявшие видео, отмечают, что машина с необычным пассажиром следует с превышением скорости – более 60 километров в час.

Видео: instagram.com/mreporter_blg