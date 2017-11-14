В благовещенском аэропорту из-за снегопада задержаны рейсы

В аэропорту Благовещенска произошли изменения в расписании. Причиной тому стали метеоусловия, сообщили в пресс-службе аэропорта. Задержка коснулась четырех рейсов: Благовещенск – Экимчан, Благовещенск – Новосибирск, Южно-Сахалинск – Благовещенск и Благовещенск – Южно-Сахалинск.

Самолет в Экимчан должен был вылететь из Благовещенска в 08:30. Но снегопад задержал рейс на несколько часов. Ориентировочное время отправления – 11:15.

Позже из Благовещенска вылетит и самолет в Южно-Сахалинск. Это связано с поздним прибытием борта в областной центр Приамурья. В благовещенский аэропорт судно из Южно-Сахалинска должно было прибыть в 08:50, но до сих пор самолет не прилетел. Его ожидают в 11:35. Поэтому сместится и время вылета борта обратно – вместо 09:40 вылет назначен на 12:00.

Был задержан и рейс до Новосибирска. Борт должен был покинуть благовещенский аэропорт в 07:20. После обработки противообледенительной жидкостью самолет вылетел в 09:22.