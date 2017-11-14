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сегодня, 09:20 2

Благовещенцы ночью катались, прицепившись к автомобилю (видео)

Благовещенцы ночью катались, прицепившись к автомобилю (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео. Сообщается, что оно было снято в ночь на 14 ноября в Благовещенске на улице Зейской. Ролик запечатлел опасное развлечение: люди ехали по заснеженной дороге, прицепившись к автомобилю.

Как видно на кадрах, участников катаний двое. Само видео снято из машины, ехавшей следом. В какой-то момент один из людей отцепляется, бежит вправо и переваливается через ограждение. Почти сразу от машины отцепляется и второй.

Официальной информации об этом случае пока не поступало.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 1228

#погода #транспорт

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Комментарии
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  • строгость

    строгость
    1 час назад

    У водятла мозгов видимо нет, случись чего он же поедет в места столь отдаленные

  • Елена2

    Елена2
    23 минуты назад

    Ну нормально так выхлопными газами подышали

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