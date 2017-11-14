Благовещенцы ночью катались, прицепившись к автомобилю (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео. Сообщается, что оно было снято в ночь на 14 ноября в Благовещенске на улице Зейской. Ролик запечатлел опасное развлечение: люди ехали по заснеженной дороге, прицепившись к автомобилю.

Как видно на кадрах, участников катаний двое. Само видео снято из машины, ехавшей следом. В какой-то момент один из людей отцепляется, бежит вправо и переваливается через ограждение. Почти сразу от машины отцепляется и второй.

Официальной информации об этом случае пока не поступало.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg