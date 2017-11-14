На севере до минус 15 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 14 ноября

Фото: Catsmob

В Амурской области 14 ноября будет облачно с прояснением. В большинстве районов пройдет слабый и умеренный снег. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами – 12-17 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах составит минус 3…8 градусов, на севере – минус 4…9, местами – до минус 15. В Благовещенске рано утром было 9 градусов мороза. Северо-западный ветер дул со скоростью 4…9 метров в секунду. Днем в городе будет облачно с прояснением. Ожидается слабый снег. Северный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду. Термометры покажут 4…6 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL