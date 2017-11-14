В среднем россияне стали жить дольше: обзор прессы

Фото: opengaz.ru

1 200 случаев отравления метанолом регистрируют в России каждый год; в Финляндии девочку забрали из семьи финна и россиянки; Белогорск остался без салюта в новогоднюю ночь – о чем пишут газеты рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Российской газете» пишут о том, что жители нашей страны стали жить в среднем до 72,6 года. Это официально подтвердил Росстат. А министр здравоохранения Скворцова отметила, что за последние 10 лет мы стали жить (опять же в среднем) на 7 лет дольше. И если логика увеличения продолжительности жизни продолжится, то буквально через 4 десятка лет мы будем жить по веку. Понятно, тоже в среднем.

Не пропусти

Про Росстат я рассказал, теперь очередь Роспотребнадзора. В этом ведомстве сообщили, что в России ежегодно регистрируется 1 200 случаев отравления метанолом и его парами. 70 % случаев заканчивается летальным исходом. Это к тому, что метанол входит в состав незамерзающей жидкости, используемой для чистки лобовых стёкол автомобилей, бум продаж которой приходится на зимнее время. Намотайте на ус, прочтите материал «Незамерзайка» без яда».

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Еще в «Российской газете» рассказывается о том, что в Финляндии у гражданки России и ее мужа-финна представители социальной службы забрали 12-летнюю дочь за то, что мать якобы шлепнула ребенка. Дочь забрали прямо из школы и уже передали в приемную семью. По финским законам достаточно только намека на телесное наказание, чтобы изолировать ребенка из семьи. Ну, или быть россиянином.

Напишут же такое

Берём в руки «Амурскую правду», читаем о том, что Белогорск отказался от салюта в новогоднюю ночь. Это позволит сэкономить примерно 100 тысяч рублей. Освободившиеся деньги можно потратить, например, на… Да хоть на что можно потратить.

Представляете, сколько можно сэкономить в масштабах области? А в масштабах всей страны? Вот какой пример подал мэр Белогорска Мелюков! Его бы в премьер-министры!

Также в номере

Еще в главной газете области рассказывается о том, что в снежном городке Благовещенска появятся персонажи из давно любимых советских мультиков. Ну там Чебурашка, Волк и Заяц… А вот если не строить снежный городок, то представляете, сколько можно было бы сэкономить в одной только столице Приамурья? А в масштабах всей страны?

Полный абзац

Еще в газете рассказывается о том, что перед вторым пуском с амурского космодрома из районов падения частей ракеты эвакуируют людей. Примерный район падения находится между Зейским водохранилищем и БАМом (напомню, что площадь водохранилища почти 2,5 тысячи квадратных километров, а длина БАМА – более 4 тысяч километров). Все подразделения противопожарной службы и поисково-спасательных формирований приведены в готовность.

Почему-то на ум пришло название фильма «Космос как предчувствие»…

На посошок

Ну и напоследок тоже «Амурская правда» с заметкой о том, что в Благовещенске снова входят в моду экстремальные розыгрыши друзей и коллег. (Многие помнят нашумевшую историю, когда пара парней силой затащила в машину девушку. Свидетели подумали, что надругаться, лишить девушку ее девичьей чести… Оказалось, просто шутка.) А то приводят в пример случай, когда в разгар празднования дня рождения 16-летнего подростка, к нему домой пришел инспектор по делам несовершеннолетних. Парень возьми, да и признайся во всём…

Представляете, сидите дома за спокойным семейным ужином, а тут к вам девушка по вызову… Да? Хорошая шутка, спасибо друзьям.