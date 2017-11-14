Для космодрома Восточный готовят сверхтяжелую ракету

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Ракетный комплекс сверхтяжелого класса необходим для изучения Вселенной, Солнечной системы и освоения Луны. Задача проекта – создание «на космодроме Восточный космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса для выполнения программ изучения Вселенной, Солнечной системы, изучения и освоения Луны и окололунного пространства с использованием космических аппаратов и пилотируемых транспортных кораблей, а также запусков космических аппаратов на околоземные орбиты», – сказано в документе.

К эскизному проектированию новой российской сверхтяжелой ракеты приступят в 2018 году, завершить работу планируют к 2027. Первый пуск намечен на 2028 год.

В рамках государственной программы космической деятельности страны предусмотрена разработка отдельной подпрограммы с отдельным финансированием, сообщили в «Роскосмосе», но не стали называть конкретных сумм. На разработку ключевых элементов и технологий для космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса в действующей программе заложено всего 24 миллиарда рублей. Отраслевые институты оценивают необходимый объем дополнительного финансирования от 700 миллиардов до 1,5 триллиона рублей.