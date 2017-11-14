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14ноября
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сегодня, 07:43 1

Для космодрома Восточный готовят сверхтяжелую ракету

Для космодрома Восточный готовят сверхтяжелую ракету
Фото: РИА Новости

Старт созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет дан специальным указом Владимира Путина. Проект документа в ближайшее время поступит на согласование в правительство, рассказали «Известиям» в «Роскосмосе».

Ракетный комплекс сверхтяжелого класса необходим для изучения Вселенной, Солнечной системы и освоения Луны. Задача проекта – создание «на космодроме Восточный космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса для выполнения программ изучения Вселенной, Солнечной системы, изучения и освоения Луны и окололунного пространства с использованием космических аппаратов и пилотируемых транспортных кораблей, а также запусков космических аппаратов на околоземные орбиты», – сказано в документе.

К эскизному проектированию новой российской сверхтяжелой ракеты приступят в 2018 году, завершить работу планируют к 2027. Первый пуск намечен на 2028 год.

В рамках государственной программы космической деятельности страны предусмотрена разработка отдельной подпрограммы с отдельным финансированием, сообщили в «Роскосмосе», но не стали называть конкретных сумм. На разработку ключевых элементов и технологий для космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса в действующей программе заложено всего 24 миллиарда рублей. Отраслевые институты оценивают необходимый объем дополнительного финансирования от 700 миллиардов до 1,5 триллиона рублей.

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#космодром #космос #технологии

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Комментарии
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    3 часа назад

    Отраслевые институты оценивают необходимый объем дополнительного финансирования от 700 миллиардов до 1,5 триллионов рублей. - Праздник на носу.

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