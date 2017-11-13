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13ноября
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В Амурской области продолжают расчищать дороги от снега

В Амурской области продолжают расчищать дороги от снега

На дорогах регионального значения в Амурской области продолжается расчистка проезжей части от снега. Дорожные подразделения следят за тем, чтобы обеспечить безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств. Также ведется дежурство и патрулирование автомобильных дорог.

По информации диспетчерских служб эксплуатирующих организаций, на автомобильных дорогах регионального значения на 19 часов 13 ноября перерывов в движении транспорта нет.

На участке автомобильной дороги регионального значения Благовещенск – Гомелевка с 11 по 84 километр эксплуатирующая организация «Амурдорстрой» распределяет противогололедный материал.

Также ведутся работы по очистке проезжей части от снега с распределением противогололёдного материала на участках автомобильной дороги регионального значения Благовещенск – Свободный (119 – 122 километр) в районе Москвитинского перевала и «Подъезд к г. Свободный» от автомобильной дороги Амур. Расчистка проезжей части ведется силами дорожного подразделения «ДЭП 191».

На автомобильной дороге регионального значения Благовещенск – Бибиково в районе Плодопитомника подрядная организация «Амурдорстрой» выполняет очистку проезжей части от снега и распределяет противогололедный материал на опасных участках – подъемы, спуски, пересечения и примыкания, сообщает министерство транспорта и строительства Приамурья.

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#транспорт

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Комментарии
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  • А.Бедовый

    А.Бедовый
    31 минута назад

    Судя по фото, в Амурской области таки ввели левостороннее движение. И здесь впереди всей России!

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