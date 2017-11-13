Поддержка дольщиков и развитие Свободного: в Приамурье обсудили проект бюджета на 2018 год

Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Александр Козлов принял участие в заседании комитета по вопросам социальной политики Законодательного Собрания Амурской области. На нем обсуждался проект регионального бюджета на 2018 год. Среди целей, на которые пойдут бюджетные деньги – помощь дольщикам, развитие Свободного и строительство нового корпуса школы № 22 в Благовещенске.

«На рассмотрение Законодательного Собрания области мы внесли проект закона о региональном бюджете на 2018 год. Признаюсь, при формировании бюджета было непросто свести основные направления бюджетной политики, макроэкономическую ситуацию, наказы жителей и рекомендации федеральных органов власти, поступающих в регион. Также новацией этого года является согласование проекта закона об областном бюджете с Минфином России до его внесения в Законодательное Собрание. Могу сказать, что в Министерстве финансов положительное заключение мы уже получили», – отметил Александр Козлов.

Глава региона рассказал о работе по снижению в Приамурье государственного долга. Так, если в марте 2015 года его объем составлял порядка 98 %, то на сегодня – уже 76 %. В 2018 году этот показатель должен составить 61 %.

Важным вопросом для обсуждения стало решение о реструктуризации бюджетных кредитов для субъектов РФ.

Губернатор подчеркнул, что социальная направленность бюджета сохранена. Удельный вес расходов на социальную сферу составляет порядка 70 %. Также губернатор рассказал о том, что Приамурье может рассчитывать в 2018 году на объем федеральных дотаций, соответствующий этому объему в 2017 году.

«Ко второму чтению закона правительство предложит вашему вниманию поправки, направленные на увеличение расходов областного бюджета в связи с ростом финансовой помощи. Мы планируем закрыть потребность в средствах на реализацию указов Президента РФ в части повышения для граждан оплаты труда, доведения МРОТ до прожиточного минимума, индексации заработной платы для бюджетников», – обратился к народным избранникам губернатор.

Кроме того, Александр Козлов подчеркнул, что в этом году добавятся обязательства, связанные с поддержкой пострадавших дольщиков. Подход будет адресным. На помощь смогут рассчитывать только те граждане, кто действительно попал в сложную жизненную ситуацию.

Также речь на встрече шла о выделении средств на развитие города Свободного, который в рамках комплексного плана развития также получит крупные средства из федерального бюджета. Обсуждали и возведение нового корпуса для благовещенской школы № 22.

«Я понимаю, что депутаты мне сейчас могут сказать о необходимости строительства школ на других территориях. Это бесспорно. Но по корпусу школы № 22 уже была готова проектно-сметная документация, поэтому выбор был сделан в пользу этого проекта. Мы ждем решения на федеральном уровне по строительству других школ», – рассказал глава региона.

Губернатор обратился к депутатам амурского Заксобрания с просьбой совместно поработать над бюджетом на 2018 год, сообщает областное правительство.