В Белогорске отменили праздничный фейерверк на Новый год

Фото: intergalacticfireworks.com

В этом году в новогоднюю ночь на центральной площади Белогорска не будет фейерверка. Такое решение принял глава города Станислав Мелюков по итогам опроса горожан, проведенного на официальном сайте администрации Белогорска. Большинство проголосовавших посчитали, что салют не нужен.

С середины октября в опросе приняли участие 530 посетителей сайта. Выразить свою точку зрения мог каждый. Участникам необходимо было выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа. Четыре из них предполагали положительный отзыв с градацией вариантов по времени организации фейерверка, либо предложения своего варианта.

Однако большинство – а это 340 проголосовавших или 64 % – посчитали, что фейерверк не нужен. Вместе с ответом горожане обозначили и свое мнение на этот счет: «деньги некуда девать?», «не нужен, лучше сэкономить деньги на ФОК», «не бросайте деньги на ветер, кому надо свой фейерверк запустит». Выражалось мнение на этот счет и в официальных профилях сайта в социальных сетях. Так, один из пользователей Инстаграм написал, что «на новый год в нашем городе, все жители выходят во двора и сами пускают салюты и петарды, с окон видны даже другие районы, смысл салюта. Хотя может кто-то и на площади собираться будет:)»

Вместе с тем, 6,6 % участников опроса посчитали, что организовать фейерверк стоит 31 декабря 2017 года в 23:30, еще 16 % – в полночь. 13,2 % поучаствовавших в опросе посчитали необходимым организовать его 1 января 2018 года в 00:30.

Практика онлайн-опроса белогорцев при решении вопросов местного значения в Белогорске не нова. Сервис для организации открытого диалога с населением применяется уже пять лет, с июня 2012 года. За это время на официальном сайте проведено 50 онлайн-голосований. Они собрали более 6 тысяч мнений по разным вопросам, касающимся жизни города, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.