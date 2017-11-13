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13ноября
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В Белогорске отменили праздничный фейерверк на Новый год

В Белогорске отменили праздничный фейерверк на Новый год
Фото: intergalacticfireworks.com

В этом году в новогоднюю ночь на центральной площади Белогорска не будет фейерверка. Такое решение принял глава города Станислав Мелюков по итогам опроса горожан, проведенного на официальном сайте администрации Белогорска. Большинство проголосовавших посчитали, что салют не нужен.

С середины октября в опросе приняли участие 530 посетителей сайта. Выразить свою точку зрения мог каждый. Участникам необходимо было выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа. Четыре из них предполагали положительный отзыв с градацией вариантов по времени организации фейерверка, либо предложения своего варианта.

Однако большинство – а это 340 проголосовавших или 64 % – посчитали, что фейерверк не нужен. Вместе с ответом горожане обозначили и свое мнение на этот счет: «деньги некуда девать?», «не нужен, лучше сэкономить деньги на ФОК», «не бросайте деньги на ветер, кому надо свой фейерверк запустит». Выражалось мнение на этот счет и в официальных профилях сайта в социальных сетях. Так, один из пользователей Инстаграм написал, что «на новый год в нашем городе, все жители выходят во двора и сами пускают салюты и петарды, с окон видны даже другие районы, смысл салюта. Хотя может кто-то и на площади собираться будет:)»

Вместе с тем, 6,6 % участников опроса посчитали, что организовать фейерверк стоит 31 декабря 2017 года в 23:30, еще 16 % – в полночь. 13,2 % поучаствовавших в опросе посчитали необходимым организовать его 1 января 2018 года в 00:30.

Практика онлайн-опроса белогорцев при решении вопросов местного значения в Белогорске не нова. Сервис для организации открытого диалога с населением применяется уже пять лет, с июня 2012 года. За это время на официальном сайте проведено 50 онлайн-голосований. Они собрали более 6 тысяч мнений по разным вопросам, касающимся жизни города, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 1001

#Белогорск #праздники

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    Так и в Благовещенске аналогичный опрос проведите, мне так лучше алею деревьев высадить, или сквер (не путать с прутиками(ветками)которые администрация высаживает, с заголовком на Амур-инфо"высадили деревья"), вы посмотрите на китайского брата, какие они многолетние сосны высаживают по три метра, и у нас ветки от веника втыкают.

  • AК-47

    AК-47
    2 часа назад

    Че Мелюкова не осуждает его любитель-блогер-депутат?

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Правильно делает Мелюков,советуется с жителями,экономит бюджетные деньги,а салюты в каждом дворе,запускают,уже никого этим не удивишь.

  • full

    full
    2 часа назад

    Пока завидует, наверное... Типа - на его месте должен был быть я...

  • Талли

    Талли
    2 часа назад

    Правильно сделали.

  • Фергюсон

    Фергюсон
    2 часа назад



    В Белогорске отменили праздничный фейерверк на Новый год



    ..

    не время веселится

    пора уже траур по экономике РФ объявлять

    *довела едросня страну до ручки.

  • Фергюсон

    Фергюсон
    2 часа назад

    Можно еще по телеку фейверк посмотреть в Маскве

    Амурская область космическа.

    Или лучше вон в Дубае.

    Новогодний фейвепк 2017 года попал в книгу рекордов Гинеса:

    Хотя Дубаи че, насосали нефти и жируют.

  • AК-47

    AК-47
    2 часа назад

    Сам не вышел,сказать нечего

    Выпнул шавку

    Пусть отбрешется

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Абсолютно правильное решение. И, верно выше написали, в новогоднюю ночь в каждом дворе фейерверки даже покруче, чем на площади запускают. В Благовещенске так и не думаю, что в Белогорске как-то по-другому. Поэтому, и в Благовещенске салют на НГ нахрен не нужен.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    удален

  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад

    А вообще это глупость

    спрашивать как отмечать праздник народу на площади

    у пенсионеров, сидящих днями и ночами в соцсетях да на форумах

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Верное решение приняли белогорцы. Люди в Благовещенске как оголтелые от счастья чуть не снесли детскую площадку на набережной. Почему бы не построить общедоступные игровые городки в разных районах города вместо выпуливания в воздух бюджетных денег. Впрочем, кто б у нас с народом советовался, лишь бы налоги отдавали в бюджет города а уж куда их закопать или запулить найдется кому решить.

  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад

    3.4

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Могут ведь, когда хотят!

    Вот бы и в Благе так.

  • Капитолина

    Капитолина
    56 минут назад

    Белогорцы молодцы!

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