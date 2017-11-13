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В Благовещенске перекроют часть улицы Горького

В Благовещенске перекроют часть улицы Горького
Фото: admiskitim.ru

В 8 часов утра 18 ноября в Благовещенске перекроют для движения транспорта проезжую часть улицы Горького между Лазо и Партизанской. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Откроют этот участок дороги в 6 часов утра 20 ноября.

Также, по информации мэрии, в связи с устройством инженерных сетей до 16 ноября будет перекрыта проезжая часть по улице Октябрьской между Новой и Артиллерийской. Администрация Благовещенска просит водителей выбирать для движения альтернативные маршруты движения.

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#ЖКХ #транспорт

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