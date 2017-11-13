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13ноября
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сегодня, 17:41 0

Большая пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря

Большая пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря
Фото: ria.ru

Дату большой пресс-конференции Путина выбрали в Кремле. Источник, близкий к администрации президента, сообщил РБК, что пресс-конференция президента намечена на 14 декабря.

14декабря – эта дата на сегодняшний день является основной. Дмитрий Песков информацию пока не подтвердил, но и опровергать не стал, сказав, что о дате пресс-конференции сообщат своевременно.

Большая пресс-конференция Путина в этом году может состояться до послания Федеральному собранию, а не после, как это было в течение нынешнего президентского срока. Обсуждают в Кремле и возможность переноса послания с декабря 2017 года на февраль 2018 года.

Пресс-конференции для российских и иностранных журналистов Владимир Путин проводит ежегодно с 2001 года. Самая длинная пресс-конференция Владимира Путина прошла в 2008 году. Она длилась 4 часа 40 минут.

В 2008 году на большой пресс-конференции журналисту из Свободного удалось задать вопрос главе государства. Редактор газеты «Зейские огни» Елена Короткова спросила Владимира Путина про перспективы строительства космодрома Восточный. В 2012 году внимание пресс-секретаря президента привлекла главный редактор газеты «Амурская правда». Елена Павлова на листе бумаги написала большими буквами слово «БАМ».

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#российская власть #СМИ

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