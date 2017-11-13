В Райчихинске на подростка упала песчаная глыба

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В Райчихинске пожарные спасли из-под завала подростка. Парня придавило глыбой из песка и глины. Инцидент произошел 13 ноября в районе песчаного карьера.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, пострадавший – 16-летний юноша. Его обнаружили под землей и углем в районе поселка Угольный.

По словам очевидцев, парень пересекал карьер, оступился, и его придавило. При этом въезд в карьер запрещен – на дороге установлены шлагбаум и соответствующая табличка.

С помощью лопат приехавшие пожарные осторожно сняли верхние слои горной породы, затем руками откопали подростка. После этого молодого человека передали врачам скорой помощи.

Пострадавшего доставили в центральную городскую больницу Райчихинска с диагнозом перелом ключицы.