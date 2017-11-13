В Белогорске разыскивают женщину, ушедшую из дома 2 ноября

Приметы разыскиваемой: на вид 40 лет, рост 165 сантиметров, волосы темные до плеч, глаза темные. На момент ухода была одета в вязаную шапку коричневого цвета с помпоном, куртку до колен светло-серого цвета с капюшоном, кофту бордового цвета с орнаментом и рисунком с изображением оленей, брюки серые, кроссовки синего цвета.

При себе может иметь черный чемодан с вещами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии Ланских, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 02 (102) – дежурная часть, 2-41-19 – отделение по розыску лиц.