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В Белогорске разыскивают женщину, ушедшую из дома 2 ноября

В Белогорске разыскивают женщину, ушедшую из дома 2 ноября

Полиция разыскивает жительницу Белогорска Юлию Ланских 1976 года рождения. 2 ноября она ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщает «TVS медиа».

Приметы разыскиваемой: на вид 40 лет, рост 165 сантиметров, волосы темные до плеч, глаза темные. На момент ухода была одета в вязаную шапку коричневого цвета с помпоном, куртку до колен светло-серого цвета с капюшоном, кофту бордового цвета с орнаментом и рисунком с изображением оленей, брюки серые, кроссовки синего цвета.

При себе может иметь черный чемодан с вещами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии Ланских, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 02 (102) – дежурная часть, 2-41-19 – отделение по розыску лиц.

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#Белогорск #происшествия

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