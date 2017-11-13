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13ноября
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сегодня, 17:26 0

Общероссийский народный фронт в Приамурье подвел итоги года и дал рекомендации властям

Общероссийский народный фронт в Приамурье подвел итоги года и дал рекомендации властям
Фото: правительство Амурской области

В следующем году активисты Народного фронта в Амурской области займутся задолженностью по зарплате. Об этом они сообщили на конференции по итогам работы за год. В мероприятии приняли участие около 250 человек. Это общественники, эксперты ОНФ, а также представители власти.

Активисты Народного фронта сформировали десять общественных предложений по улучшению качества жизни амурчан и вручили их главе области. Общественники рекомендуют усилить контроль за лекарственным обеспечением населения, ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, эффективностью расходов на строительство и реконструкцию дорог и других инфраструктурных объектов.

Также активисты советуют региональным властям принять меры по созданию врачебно-физкультурного диспансера в Амурской области и повышению доступности транспортной инфраструктуры и транспортных средств для граждан с ограниченными физическими возможностями, а также провести работу по устранению проблемы сбора денег в детских садах региона.

По многим озвученным проблемам Александр Козлов сразу дал поручения. Один из поднятых вопросов касался поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Мы выявили, что ранее порядка 80 % всех грантов давались организациям, которые представляет одна группа людей. Такого мы больше не допустим», – подчеркнул губернатор.

Сегодня под эгидой ОНФ в области работают свыше 4 тысяч активистов, экспертов и волонтёров. За год ими проведено свыше тысячи различных акций. Общественники контролировали бюджетные средства, проводили независимую оценку деятельности различных ведомств и занимались другими вопросами.

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#областная власть

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