Мои 80-е: на Амур.инфо выбрали первого победителя

Победителем конкурса за 13 ноября становится пользователь под ником lari, который опубликовал подборку разных фото прошлых лет.

Конкурс «Мои 80-е» будет идти пять дней. Каждый день будет разыграна пара билетов. Условия конкурса: в комментариях к новости о нем необходимо опубликовать фото, рассказ или стихотворение, отражающее отношение автора к 80-м годам. Редакция выберет самые оригинальные и интересные публикации.

Имена победителей будут назваться ежедневно в 17 часов. Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим и объяснит, когда и где забрать билеты.

18 ноября в Благовещенске в Grand Arena Ostrova пройдёт «Дискотека 80-х». В этом году ее гостями станут группа «Маленький Принц», Алиса Мон и группа «На-На».