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13ноября
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сегодня, 17:12 4

Мои 80-е: на Амур.инфо выбрали первого победителя

Мои 80-е: на Амур.инфо выбрали первого победителя

На Амур.инфо продолжается конкурс «Мои 80-е», ежедневный приз – пара билетов на «Дискотеку 80-х», которая пройдет 18 ноября в Grand Arena Ostrova.

Победителем конкурса за 13 ноября становится пользователь под ником lari, который опубликовал подборку разных фото прошлых лет.

Конкурс «Мои 80-е» будет идти пять дней. Каждый день будет разыграна пара билетов. Условия конкурса: в комментариях к новости о нем необходимо опубликовать фото, рассказ или стихотворение, отражающее отношение автора к 80-м годам. Редакция выберет самые оригинальные и интересные публикации.

Имена победителей будут назваться ежедневно в 17 часов. Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим и объяснит, когда и где забрать билеты.

18 ноября в Благовещенске в Grand Arena Ostrova пройдёт «Дискотека 80-х». В этом году ее гостями станут группа «Маленький Принц», Алиса Мон и группа «На-На».

Просмотров всего: 93

#конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    32 минуты назад

    Поздравляю!!!

  • vertex

    vertex
    30 минут назад

    А мне Ваше фото понравилось, кстати там Вы в каком парке на лавочке сидите?

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    24 минуты назад

    vertexА мне Ваше фото понравилось, кстати там Вы в каком парке на лавочке сидите?


    В городском ;)

  • vertex

    vertex
    2 минуты назад

    Так и понял, и счастливые детские глаза)

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