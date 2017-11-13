Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: представитель Японской национальной туристической организации

Во вторник, 14 ноября, в эфире утреннего «Эха Москвы в Благовещенске» благовещенцы услышат интервью Михаила Митрофанова с представителем JNTO (Японская национальная туристическая организация) во Владивостоке Татьяной Зубаревой. Тема беседы: «Моя Япония».

Ведущий узнает, почему японский язык недостаточно просто учить – его надо любить. Ведущие утреннего эфира: Алексей Воскобойников, Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.