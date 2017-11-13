У амурчан появилась возможность поговорить с замом Генпрокурора

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В Амурскую область приезжает заместитель Генерального прокурора Российский Федерации Юрий Гулягин. Он готов встретиться с амурчанами по вопросам нарушений в сфере ЖКХ, долевого строительства и оплаты труда.

15и 16 ноября Юрий Гулягин проведет личный прием граждан в Амурской области. Прием будет вестись с 15 часов по предварительной записи в здании прокуратуры Амурской области по адресу: Благовещенск, улица Пионерская, 37.

Гражданам при обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также письменное обращение и документы, подтверждающие его доводы.

Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону: 8(4162)77-50-05 или по адресу: Благовещенск, улица Пионерская, 37, кабинет № 2, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.