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В «Эховском» эфире – «Семейные разборки»

В «Эховском» эфире – «Семейные разборки»

13 ноября в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» стартует новая программа «Семейные разборки». Дважды в месяц по понедельникам её ведущие (а по совместительству и супруги) Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников будут устраивать разбор полётов, поднимая ту или иную проблему, касающуюся любого, кто состоит в браке.

Ссоры и недомолвки, распределение семейных обязанностей и излишняя подозрительность, ревность и умение радовать друг друга по поводу и без – ведущие новой программы проведут всестороннее исследование каждого аспекта семейной жизни и постараются прийти к общему знаменателю.

Поиск истины и золотой середины в супружеских отношениях будет проводиться с помощью рубрик «Опыт предков», «Заграница нам поможет», «Битва фактами», «Семейная читалка» и других. Также ведущие станут обращаться за справкой и консультацией к специалистам – психологу, работнику ЗАГСа, экономисту, учителю (в зависимости от затронутой тематики).

Также в гости к Анастасии и Алексею каждый раз будет приходить какая-нибудь семейная пара, которой ведущие учинят допрос с пристрастием.

«Будем надеяться, что эфир закончится дракой», – смеётся Анастасия.

Гостями пилотного выпуска программы стали супруги Дементьевы – Ольга и Илья.

Слушайте «Семейные разборки» 13 ноября, в 17:00, в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» на волне 101.5 FM.

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#СМИ

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