Благовещенцы присоединились к всероссийским антиювенальным пикетам

Во вторник, 14 ноября, в Москве состоится заседание пленума Верховного Суда РФ. На нем будут обсуждать практику применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав. Этот проект постановления обсуждался на заседании пленума 17 октября 2017 года, но был отправлен на доработку. На обсуждение 14 ноября выносится тот же текст, но с рядом изменений. Правда, по мнению многих родителей, эти поправки не улучшат ситуацию.

«Этот проект постановления нуждался не в редакционной доработке, а в коренной переработке. Он не содержит анализа самой судебной практики, на которую должно отвечать постановление пленума, и направлен не на пресечение, а на закрепление связанных с отобранием детей негативных явлений, вскрытых в "Анализе законодательства и практики, связанной с разлучением ребёнка с родителями", выполненным "Родительским всероссийским сопротивлением"», – сообщили представители «Родительского всероссийского сопротивления».

Одиночные пикеты с требованием не принимать проект постановления пленума ВС РФ в случае, если из текста документа не были исключены ювенальные правовые закладки, проходят 13 ноября по всей России, в том числе и в Благовещенске.

«Документ расширяет понятие непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка при его отобрании из семьи: теперь поводом для этого может стать не действительно острая, угрожающая ребенку ситуация, но и так называемое длящееся семейное неблагополучие, которое, как известно, запросто может диагностироваться чиновниками на глазок в собственных интересах. Отметим, что под статус неблагополучия (жестокого обращения) в семье все чаще стали подпадать обычные родительские меры воспитания детей. При этом противозаконное насильственное разлучение ребенка с родителями и удерживание его в специальных центрах, куда нет допуска родителям, может быть переквалифицировано в процедуру реабилитации. А вернуть сына или дочь в семью можно будет только в случае, если родители сумеют доказать, что такой возврат – в сфере интересов ребенка. В то же время решить дело в пользу приемной семьи при устройстве судьбы ребенка станет проще, что сделает кровные семьи полностью беззащитными в судебных тяжбах», – высказались активисты.

Организаторы пикетов отмечают, что в случае, если новая редакция проекта не была избавлена от ювенальных закладок, а судьи одобрят ее, то «массовое антисемейное беззаконие может стать ежедневной законной практикой как для чиновников из опеки, так и для судей».

«Мы хотим предать огласке эти события. Когда мы об этом рассказываем, многие не верят. Потом заходят в Интернет, читают и приходят в шок. Нас практически все родители поддерживают, люди почти на сто процентов против этих ювенальных изменений. Ещё в 2014 году родители России собрали более 206 тысяч "живых" подписей под обращением президенту РФ. Тогда два ювенальных закона пытались протащить через госдуму. Их инициаторы побоялись привлечённого общественниками внимания и отказались от своих инициатив.

После была ещё одна попытка протащить через уже Госдуму известный закон о шлепках, который за родительский подзатыльник мог отправить этих родителей в тюрьму на 2 года (речь шла о телесных наказаниях без причинения вреда здоровью). Тогда этот закон был принят и только после большого шума в СМИ и собранных 130 тысячах подписей госдума через 6 месяцев отменила эти поправки.

И вот новый заход – теперь через Верховный суд. Если примут, то у чиновников появятся практически неограниченные возможности по изъятию детей и семей. Западные аморальные нормы плюс огромные деньги вокруг этого вопроса заставляют родителей очень беспокоиться. Мы также помним о ювенальных случаях и в Амурской области. Они прогремели на всю страну. Эта опасность реальнее некуда», – прокомментировал участник пикета, координатор амурского отделения ОООЗС РВС Евгений Ищенко.