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13ноября
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сегодня, 15:33 17

Благовещенцы сняли, как уличный волонтер передает знакомым деньги (видео)

Благовещенцы сняли, как уличный волонтер передает знакомым деньги (видео)

Жители Благовещенска подозревают, что волонтеры, собирающие на улицах деньги на лечение детей, используют часть вырученных средств по своему усмотрению. В редакцию ИА «Амур.инфо», прислали кадры, на которых видно, как юноша в форме волонтера передает деньги девушке.

Очевидцы сообщили, что видео было снято примерно неделю назад в районе улиц Мухина и Пролетарской. На нем видно молодого человека в красной майке волонтера с надписью «Спаси жизнь» и небольшим ящиком для пожертвований и двух девушек без волонтерской атрибутики. Очевидцы засняли момент, когда юноша достал из-за пазухи пачку денег и передал одной из девушек. Также очевидцы увидели, как деньги доставали из ящика. «А он уверял нас, что этот ящик не открывается», – прокомментировал автор видео.

На улицах Благовещенска деньги на лечение детей собирают сразу несколько волонтерских организаций. Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с общественником Игорем Меметовым. Ознакомившись с видео, он сказал, что в шоке от увиденного.

«Я, конечно, слышал о подобном в других городах, о лжеволонтерах, но в нашем городе с подобным не сталкивался, – рассказал он. – Сразу хочу сказать, что это не мои волонтеры. Мои работают в желтых футболках. Сзади написано "Волонтер", на груди – "Подари ребенку жизнь". И работают они в основном в районе улиц Амурской и 50-летия Октября. Я стараюсь набирать их через знакомых. Все, кто у меня сейчас есть, занимаются этим с прошлого года. Для новых волонтеров нужно новое доверие. С новичками я веду долгие беседы».

Олеся, мама мальчика Артемия Дымова, которому собирают деньги на лечение, рассказала корреспонденту, что волонтер на видео похож на тех, кто собирает средства для их ребенка. С ними сотрудничает фонд «Сильные сердца», и у них волонтеры работают в районе, указанном авторами видео.

«Буквально вчера мы с мужем ехали мимо и видели мальчика с ящиком, они у всех одинаковые, – рассказала Олеся Дымова. – Мы с этим фондом уже не первый раз сотрудничаем. Они всегда исправно передают нам деньги. Волонтеры собирают деньги для разных детей, но вот сейчас они собирают для нашего ребенка».

В фонде «Сильные сердца» корреспонденту пояснили, что с видео они уже успели ознакомиться. Сейчас руководство проводит проверку: действительно ли снят волонтер фонда, забирали ли деньги из ящиков.

«У нас на каждом ящике для пожертвований свой замочек, и он пронумерован, – рассказал представитель фонда Андрей Скрипко. – Волонтеры получают уже запертый ящик и с ним выходят на улицу. Доступа к содержимому они не имеют, разве что разломают ящик».

Просмотров всего: 3123

#дети #происшествия #соцзащита

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    На ютубе масса пособий о вскрытии замочков...

  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    так это же развод то что они собирают, че не ясного то?

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    А вы что думали они безвозмездно собирать на лечении кому то будут? Велосипед блин придумали, мошенничество вполне легальное организовали, я никогда таким жуликам ничего не давал. Спросил как то у волонтера сколько ему за это платят, он говорит безвозмездно работает с утра до вечера каждый день, довели до смеха!

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Это наркоманы, тёлка с деньгами поехала к барыге за героином, потом приедет и привезёт волонтёру дозу...

  • варварав

    варварав
    1 час назад

    Не подавать на улице. И не будет мошенников. Мы сами их расплодили. Адресной помогать надо, если хочется

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Блин вот УРОД

    Сука пусть подавятся ЭТИМИ ДЕНЬГАМИ

    вот вам пример современной молодежи

    в наше время рыло бы набили этому уроду и делов то

    а сейчас разместили ФАКТ-и что вы думаете?

    полиция не ореагирует

    общественники тоже

    да и остальные поворчат поворчат и все))))

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Мошенников среди волонтеров люди плодят сами. Нельзя вот так собирать деньги, есть более цивилизованные способы. Нет возможности контролировать сколько собрано и куда деньги направлены. Уличные пожертвования еще тот катализатор для преступного мира.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    Благовещенцы заподозрили волонтеров в мошенническом сборе денег для ребенка

    https://2x2.su/society/news/blagoveschency-zapodozrili-volonterov-v-moshennich-121127.html

    Еще летом публиковали похожее

  • talkative

    talkative
    1 час назад

    Пожертвования должны собираться в фондах!

    А фонды должны, регулироваться государством!

  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    1 час назад

    достал из-за пазухи пачку денег... из-за пазухи... все понятно с АИ

  • xonic

    xonic
    1 час назад

    Молодец, Олеся! Ездит на джипе, живет в новостроенной двушке, еще и сосет с народа деньги как пылесос. Может хоть на гельлаке сэкономите, не будете месяцок-другой делать? :D

    Да не, я просто завидую! У меня жена, имея ипотеку и двух детей не может позволить себе гельлак, хоть и работаем оба:D

  • Caramel

    Caramel
    1 час назад

    talkative

    Пожертвования должны собираться в фондах! А фонды должны, регулироваться государством!



    ну да, только что директора фонда надежда посадили

    только адресно ,лично в руки и смотреть кому даешь

    А то мамаша сразу несется косметику покупать и наряды, про больного ребенка и не вспоминает

    Государство меньше бы раздавала по заграницам помощь, а помогало своим гражданам ...Кому вчера Путин 5 млн. долларов отдал и самолеты с гуманитаркой? Таиланд или Вьетнам?

  • Eweweb

    Eweweb
    1 час назад

    Вся суть этих попрошаек. Не давайте им деньги! Переведи лучше в фонд 1 канала

  • pacificstrong

    pacificstrong
    54 минуты назад

    развод же. сразу видно было

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    22 минуты назад

    в 21-ом веке, когда у каждого есть банковская карточка, сбор наличных денег (т.е., не подверженных какому-либо учёту и контролю) однозначно говорит о мошенничестве. Прописная истина. Не будьте дураками. Не давайте этим мошенникам ни копейки. Лучше переводите деньги по безналу или адресно. По крайней мере, теоретически можно отследить на что они будут потрачены. Отдал наличкой- накормил мошенника.

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    6 минут назад

    Дошло наконец:)

  • full

    full
    38 секунд назад

    Альтер

    Блин вот УРОД Сука пусть подавятся ЭТИМИ ДЕНЬГАМИ вот вам пример современной молодежи в наше время рыло бы набили этому уроду и делов то а сейчас разместили ФАКТ-и что вы думаете? полиция не ореагирует общественники тоже да и остальные поворчат поворчат и все))))



    Ну. Взял, спалился и другим теперь бабок не дадут.

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