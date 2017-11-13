Благовещенцы сняли, как уличный волонтер передает знакомым деньги (видео)

Жители Благовещенска подозревают, что волонтеры, собирающие на улицах деньги на лечение детей, используют часть вырученных средств по своему усмотрению. В редакцию ИА «Амур.инфо», прислали кадры, на которых видно, как юноша в форме волонтера передает деньги девушке.

Очевидцы сообщили, что видео было снято примерно неделю назад в районе улиц Мухина и Пролетарской. На нем видно молодого человека в красной майке волонтера с надписью «Спаси жизнь» и небольшим ящиком для пожертвований и двух девушек без волонтерской атрибутики. Очевидцы засняли момент, когда юноша достал из-за пазухи пачку денег и передал одной из девушек. Также очевидцы увидели, как деньги доставали из ящика. «А он уверял нас, что этот ящик не открывается», – прокомментировал автор видео.

На улицах Благовещенска деньги на лечение детей собирают сразу несколько волонтерских организаций. Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с общественником Игорем Меметовым. Ознакомившись с видео, он сказал, что в шоке от увиденного.

«Я, конечно, слышал о подобном в других городах, о лжеволонтерах, но в нашем городе с подобным не сталкивался, – рассказал он. – Сразу хочу сказать, что это не мои волонтеры. Мои работают в желтых футболках. Сзади написано "Волонтер", на груди – "Подари ребенку жизнь". И работают они в основном в районе улиц Амурской и 50-летия Октября. Я стараюсь набирать их через знакомых. Все, кто у меня сейчас есть, занимаются этим с прошлого года. Для новых волонтеров нужно новое доверие. С новичками я веду долгие беседы».

Олеся, мама мальчика Артемия Дымова, которому собирают деньги на лечение, рассказала корреспонденту, что волонтер на видео похож на тех, кто собирает средства для их ребенка. С ними сотрудничает фонд «Сильные сердца», и у них волонтеры работают в районе, указанном авторами видео.

«Буквально вчера мы с мужем ехали мимо и видели мальчика с ящиком, они у всех одинаковые, – рассказала Олеся Дымова. – Мы с этим фондом уже не первый раз сотрудничаем. Они всегда исправно передают нам деньги. Волонтеры собирают деньги для разных детей, но вот сейчас они собирают для нашего ребенка».

В фонде «Сильные сердца» корреспонденту пояснили, что с видео они уже успели ознакомиться. Сейчас руководство проводит проверку: действительно ли снят волонтер фонда, забирали ли деньги из ящиков.

«У нас на каждом ящике для пожертвований свой замочек, и он пронумерован, – рассказал представитель фонда Андрей Скрипко. – Волонтеры получают уже запертый ящик и с ним выходят на улицу. Доступа к содержимому они не имеют, разве что разломают ящик».