Амурские следователи не брезгуют помощью экстрасенсов

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Старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский стал гостем эфира радио «Эхо Москвы в Благовещенске». Разговор шел о том, как ведутся поиски в Приамурье пропавших людей, в частности детей. По словам Алексея Лубинского, следователи не отказываются и от помощи экстрасенсов и ясновидящих, хотя реальной пользы от этого мало.

«Любая информация, даже самая фантастическая, даже самая невероятная – к ней очень серьезный подход со стороны и наших следователей, и оперативных служб. Пока человек не найден, проверяется любая информация, которая поступает к нам, в том числе и от данной категории граждан», – сказал Алексей Лубинский.

Он отметил, что на памяти только один случай, когда человек с экстрасенсорными способностями помог в поиске пропавшего. Тогда исчез взрослый мужчина, его супруга обратилась к экстрасенсу, и он смог указать местонахождение пропавшего. Информация подтвердилась. В остальных случаях такие сведения не находили подтверждения.

«Иногда бывает так, что исчезновение ребенка приобретает широкий общественный резонанс, активно освещается в местных и федеральных СМИ. Нам звонят из других регионов, предлагают свою помощь, говорят: мне приснился сон с такими-то данными. Соответственно, эта информация передается оперативным подразделениям, и она проверяется», – сказал Лубинский.

В 2015 году в Амурской области пропали 1 666 человек – как взрослых, так и детей. Из них 410 – несовершеннолетние и 233 – малолетниех. В 2016 году пропавшими числились уже 1 736 человек, в том числе около 400 несовершеннолетних и 235 малолетних. За 9 месяцев 2017 года пропали 1 709 человек, из которых 379 несовершеннолетних и 203 малолетних. Почти все эти люди в итоге были найдены.

Пропавшими без вести в Приамурье до сих пор числятся около 300 взрослых и 9 детей – речь об исчезнувших за последние десятилетия.