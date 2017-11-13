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13ноября
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сегодня, 15:02 10

Амурские следователи не брезгуют помощью экстрасенсов

Амурские следователи не брезгуют помощью экстрасенсов
Фото: kazanlak.com

Старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский стал гостем эфира радио «Эхо Москвы в Благовещенске». Разговор шел о том, как ведутся поиски в Приамурье пропавших людей, в частности детей. По словам Алексея Лубинского, следователи не отказываются и от помощи экстрасенсов и ясновидящих, хотя реальной пользы от этого мало.

«Любая информация, даже самая фантастическая, даже самая невероятная – к ней очень серьезный подход со стороны и наших следователей, и оперативных служб. Пока человек не найден, проверяется любая информация, которая поступает к нам, в том числе и от данной категории граждан», – сказал Алексей Лубинский.

Он отметил, что на памяти только один случай, когда человек с экстрасенсорными способностями помог в поиске пропавшего. Тогда исчез взрослый мужчина, его супруга обратилась к экстрасенсу, и он смог указать местонахождение пропавшего. Информация подтвердилась. В остальных случаях такие сведения не находили подтверждения.

«Иногда бывает так, что исчезновение ребенка приобретает широкий общественный резонанс, активно освещается в местных и федеральных СМИ. Нам звонят из других регионов, предлагают свою помощь, говорят: мне приснился сон с такими-то данными. Соответственно, эта информация передается оперативным подразделениям, и она проверяется», – сказал Лубинский.

В 2015 году в Амурской области пропали 1 666 человек – как взрослых, так и детей. Из них 410 – несовершеннолетние и 233 – малолетниех. В 2016 году пропавшими числились уже 1 736 человек, в том числе около 400 несовершеннолетних и 235 малолетних. За 9 месяцев 2017 года пропали 1 709 человек, из которых 379 несовершеннолетних и 203 малолетних. Почти все эти люди в итоге были найдены.

Пропавшими без вести в Приамурье до сих пор числятся около 300 взрослых и 9 детей – речь об исчезнувших за последние десятилетия.

Просмотров всего: 1277

#жизнь

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Комментарии
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  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    Вот современное мракобесие деньги девать не куда куда церковь смотрит или духа хватает с атеистами бороться.

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    1 час назад

    ну а что, когда нет навыков, квалификации, чтобы самим раскрыть преступление или найти человека, то приходят на помощь супер-люди. Прям как в Америке епть. Представьте - по данным ясновидящего Федьки, по кличке Алкаш, самогонный аппарат сп...л у бабки Матрены председатель сельсовета, лично. Группу захвата к делу, говорят у председателя вилы есть, так что стреляем на поражение сразу! - всё, дело раскрыто.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Когда моего дядю нашли замерзшим в поле, а машину полуразобранную, то одна бабулька-яновидящая (цартвие ей небесного) сразу же описала личности типов, которые это сделали, их автомобиль и даже госномер. Менты долго ржали и послали ее далеко и надолго. И тлько через много лет нашли этих уродов, и все в точности совпало. Но - срок давности преступления вышел уже и их просто отпустили.

    Вот и думай после этого что угодно. И таких баулек я лично зна нескольких.

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    В советские времена всех этих срасенсов в психушки бы попрятали, с духами они разговаривают, в атсрал выходят, ога...

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    DimonS

    Когда моего дядю нашли замерзшим в поле, а машину полуразобранную, то одна бабулька-яновидящая (цартвие ей небесного) сразу же описала личности типов, которые это сделали, их автомобиль и даже госномер. Менты долго ржали и послали ее далеко и надолго. И тлько через много лет нашли этих уродов, и все в точности совпало. Но - срок давности преступления вышел уже и их просто отпустили. Вот и думай после этого что угодно. И таких баулек я лично зна нескольких.



    Вообще-то по убийству срок давности 15 лет, их через 15 лет нашли?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Там не чисто убийство было, что-то типа доведения до убийства. Прыснули в лицо нервно-паралитическим баллончиком. И да, прошло больше десяти лет до раскрытия.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    У меня после Ваших предложений мозг сломался

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Я не гуманитарий. Извините.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    1 час назад

    » DimonS , сегодня, 15:56

    Когда моего дядю нашли замерзшим в поле, а машину полуразобранную, то одна бабулька-яновидящая (цартвие ей небесного) сразу же описала личности типов, которые это сделали, их автомобиль и даже госномер. Менты долго ржали и послали ее далеко и надолго. И тлько через много лет нашли этих уродов, и все в точности совпало. Но - срок давности преступления вышел уже и их просто отпустили. Вот и думай после этого что угодно. И таких баулек я лично зна нескольких.

    Не забивайте мозги не устойчивым личностям,ото один с Израиля приехал и нож в горло журналисту всадил за тот что она на ро стояние к сексу принуждала.Или обратитесь на канал RENTV там два ведущих гуманоида для таких как ты сказки рассказывают.

  • full

    full
    58 минут назад

    DimonS

    Когда моего дядю нашли замерзшим в поле, а машину полуразобранную, то одна бабулька-яновидящая (цартвие ей небесного) сразу же описала личности типов, которые это сделали, их автомобиль и даже госномер. Менты долго ржали и послали ее далеко и надолго. И тлько через много лет нашли этих уродов, и все в точности совпало. Но - срок давности преступления вышел уже и их просто отпустили. Вот и думай после этого что угодно. И таких баулек я лично зна нескольких.



    Менты долго ржали, но тем не менее все подробно за ней записали? И по госномеру десять лет искали. Сказочник.

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