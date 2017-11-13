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13ноября
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сегодня, 14:49 2

На уборку дорог от снега в Приамурье вышли 90 единиц техники

На уборку дорог от снега в Приамурье вышли 90 единиц техники
Фото: donday-shakhty.ru

92 единицы снегоочистительной техники работают на региональных дорогах. Заторов в движении по области нет, сообщает амурское министерство транспорта и строительства.

В населенных пунктах Приамурья для обеспечения безопасного и бесперебойного движения в зимний период подготовлено 458 единиц спецтехники. Сколько автомобилей выходит на работу, определяют по погодным условиям.

По возможности использовать общественный транспорт водителям рекомендует минтрансстрой области. Власти напоминают, что парковка на обочинах затрудняет уборку снега.

Работники эксплуатирующих организаций патрулируют автомобильные дороги, ведется круглосуточное дежурство.

Просмотров всего: 461

#транспорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    сегодня дороги убраны

  • rediska

    rediska
    27 минут назад

    Братеевсегодня дороги убраны


    Вы серьезно? :)

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