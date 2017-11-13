На уборку дорог от снега в Приамурье вышли 90 единиц техники

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92 единицы снегоочистительной техники работают на региональных дорогах. Заторов в движении по области нет, сообщает амурское министерство транспорта и строительства.

В населенных пунктах Приамурья для обеспечения безопасного и бесперебойного движения в зимний период подготовлено 458 единиц спецтехники. Сколько автомобилей выходит на работу, определяют по погодным условиям.

По возможности использовать общественный транспорт водителям рекомендует минтрансстрой области. Власти напоминают, что парковка на обочинах затрудняет уборку снега.

Работники эксплуатирующих организаций патрулируют автомобильные дороги, ведется круглосуточное дежурство.