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Приамурье снова припорошит: прогноз погоды на 14 ноября

Приамурье снова припорошит: прогноз погоды на 14 ноября

В Амурской области 14 ноября ночью будет облачно с прояснением, в большинстве районов пройдет слабый и умеренный снег. Ветер будет дуть с северо-востока и севера со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью по северу области составит минус 12…17 градусов, местами – около минус 25, по югу – минус 6…11 градусов.

Днём установится переменная облачность, местами по югу выпадет слабый снег. Ветер выберет северо-восточное, северное направление и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, его порывы составят 12-17 метров в секунду. Термометры днём покажут 4…9 градусов ниже нуля, по северу – минус 10…15.

В Благовещенске в этот день будет облачно с прояснением, пройдет слабый снег. Ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днём – до 14 метров в секунду. Температура ночью составит 8…10 градусов мороза, днем – около 5 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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