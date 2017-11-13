10 пострадавших за три дня: дорожная ситуация в Приамурье

С 10 по 12 ноября травмы различной степени тяжести в авариях на территории Амурской области получили десять человек. Большая часть пострадавших – 7 человек – попали в ДТП в Благовещенске и Благовещенском районе.

10ноября в 17 часов 19 минут в Благовещенске в районе дома № 14 по ул. Василенко, девочки-пешеходы 8 и 9 лет переходили проезжую часть в неустановленном месте неподалеку от перекрестка. Водитель Subaru Legasi не смог избежать столкновения. Дети получили травмы, на скорой их увезли в больницу.

В связи с происшествием сотрудники Госавтоинспекции обратились к родителям и призвали еще раз напомнить детям о правилах дорожного движения.

«Не забывайте ежедневно напоминать детям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, касающихся перехода проезжей части. Объясняйте им, что ни в коем случае не следует выходить на дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора», – призвали в ГИБДД.

Всего на территории региона за этот период было пресечено 1 674 нарушения правил дорожного движения. 72 водителя управляли транспортом в состоянии опьянения, 103 автомобилиста превысили установленную скорость движения, 67 пешеходов пренебрегли соблюдением правил.