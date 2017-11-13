Вместо земли многодетным семьям хотят выдавать деньги

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Реализацию программы по выделению земель многодетным семьям обсудили амурские законодатели, чиновники, строители и общественники. Программа действует с 2012 года, но многие этим правом не пользуются. Причин много, выход – дать выбор: земля или денежная компенсация, решили на встрече.

Своим правом с начала действия программы пожелали воспользоваться 1 886 семей, из них 1 094 семьи уже получили землю в собственность. Больше всего желающих оказалось в крупных городах: в Благовещенске положенную меру соцподдержки ожидают 574 многодетные семьи, в Тынде – 80 семей, в Белогорске в очереди находятся 48 семей, в Свободном – 34. Из районов больше всего желающих хотят получить участок в Благовещенском районе.

Процент освоения этих участков не высокий – лишь в 20 % случаев начато строительство домов. 16 % семей свои участки продали, 63 % – не используют по назначению. При этом те, кто землю продает, используют вырученные средства на покупку квартиры или вкладывают в долевое строительство.

«В областном центре есть земельные участки, которые находятся в федеральной собственности. Их можно использовать для строительства жилых объектов для многодетных семей, участвующих в программе жилищно-строительного кооператива. Полномочия по распоряжению данными участками могут быть переданы агентству, а оно, в свою очередь, может передать землю гражданам, имеющим право на данную меру поддержки», – предложила руководитель фракции «Единой России» в законодательном собрании области Татьяна Фарафонтова.

Свои участки собственники смогут передать фирме-застройщику в обмен на квартиры в доме, который будет построен на этой земле. Для того чтобы понять, будет ли такая форма востребована, эксперты предложили проанализировать экономическую составляющую, чтобы понимать, какой будет стоимость квадратного метра жилья в этом случае.

Следует изменить и условия вступления многодетных семей в программу. Сегодня те, у кого в собственности уже есть земля, претендовать на получение участков не может. Между тем практически у всех сельских жителей есть участки.

«Такие семьи не рассматриваются, как претенденты на получение земли, потому что право собственности у них уже реализовано. Даже если их участок площадью не более 6 соток. Большая честь участников программы – это жители сельской местности, у которых, так или иначе, есть какой-то кусочек земли для ЛПХ. Или на этой земле стоит старый дом, в котором они живут, а для ведения хозяйства земли уже не остается. И участвовать в программе они, к сожалению, не имеют права», – отметил глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

Не всегда причиной невостребованности земельных участков после их получения становится нежелание самих граждан строить дом, отметил секретарь благовещенского отделения «Единой России», депутат законодательного собрания Александр Синьков. Строить не начинают из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры. Необходимо проработать механизм выделения компенсации непосредственно на саму постройку дома, уверен строитель.

«Очень много участков заброшены. Их не продают в надежде когда-либо приступить к строительству, чтобы был большой и добротный дом для детей, внуков и правнуков. Нужно помочь таким семьям частичной денежной компенсацией или иными формами поддержки на строительство, создание инфраструктуры. А земельные участки можно не сразу передавать в собственность, а предоставлять на условиях безвозмездной аренды до того момента, как будет построен дом», – сказал Александр Синьков.

На федеральном уровне эксперты предложили также рассмотреть возможность замены в определенных случаях земельных участков на денежные компенсации.

«Мы понимаем, что нынешний бюджет субъекта не может взять на себя такую нагрузку. Но при полной поддержке федерального бюджета или на условиях софинансирования компенсационные выплаты станут хорошей альтернативой выделению земельных участков там, где это по какой-либо причине невозможно сделать. Необходимо вместе с региональным правительством проработать это направление», – добавила Татьяна Фарафонтова.

Встреча экспертов прошла в рамках работы партийного проекта «Крепкая семья». Законодательную инициативу по изменению условий предстоит проработать депутатам фракции «Единой России», затем документ направят в Госдуму.