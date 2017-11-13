Ольга Бузова приедет в Благовещенск с концертом

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В Благовещенске ждут певицу Ольгу Бузову – экс-участницу и ведущую телепроекта «Дом-2». Предполагается, что столицу Приамурья она посетит в феврале, выступив в Общественно-культурном центре. Точная дата визита еще неизвестна.

«У нее будет тур по Дальнему Востоку, и начнется он с Благовещенска. Приезд в город планируется в конце февраля», – рассказала ИА «Амур.инфо» директор ОКЦ Надежда Багрова.

Детали предстоящей поездки Ольги Бузовой еще уточняются. Цена билетов на выступление певицы пока также неизвестна, но, как отметила Надежда Багрова, они не будут дешевыми.