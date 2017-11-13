На улицах Благовещенска волонтеры студфонда призывают горожан помогать студентам

В понедельник, 13 ноября, молодые активисты Благовещенска вышли на главную площадь города, чтобы познакомить прохожих с работой студфонда и гуманитарным складом для студентов.

Руководитель регионального отделения МГЕР Алексей Безруков рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что в рамках акции ее участники рассказывали молодежи Благовещенска о том, что такое студфонд, для чего он существует и как можно фонду помочь.

«Также мы проводили соцопрос: сдавали ли респонденты гуманитарную помощь или участвовали в благотворительных акциях, знают ли, где можно поучить необходимую помощь в случае необходимости»,– добавил Алексей.

Студфонд появился в России в 2015 году. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в октябре в Благовещенске открыли гуманитарный склад. Молодым людям, которые лишились вещей в результате пожара или другого несчастного случая, помогут с вещами первой необходимости. В этот фонд принимают одежду, предметы личной гигиены, канцтовары и другие предметы первой необходимости.

Фонд, кроме материальной, оказывает также психологическую и юридическую помощь.

«В этом году в Благовещенске было три пожара. В двух из них мы связывались со студентами, выезжали к ним, помогали продуктами, канцтоварами, вещами. Также был случай, когда студентка упала с балкона. Для восстановления ей нужен был определенный тренажер. Мы связались с московскими коллегами и вместе смогли приобрести для нее нужный тренажер», – рассказал Алексей Безруков.