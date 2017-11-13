Прыгавшего по машинам благовещенца приговорили к колонии-поселению

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областной столицы. Мужчину признали виновным в том, что он повредил чужие автомобили, стоявшие на парковке.

Инцидент произошел в апреле этого года, в ночь на 13-е число во дворе дома № 31 по улице Б. Хмельницкого. Происшествие попало на видео, сообщало Амур.инфо. На кадрах видно, как кто-то с разбегу запрыгивает на автомобиль и с силой бьет по нему ногой. Тогда сообщалось, что повреждения получили четыре машины.

Как пишет пресс-служба Благовещенского суда, мужчина побил машины, находясь в состоянии опьянения. Произошло это после того, как он поссорился со своими знакомыми, с которыми выпивал. Горожанин запрыгнул на капот ближайшего к нему автомобиля марки «хонда» и нанес удар ногой в лобовое стекло. Затем ударом локтя он сломал боковое зеркало заднего вида на автомобиле «тойота». Общая сумма материального ущерба составила 43 тысячи рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. При вынесении приговора суд учел разные обстоятельства, в том числе то, что горожанин ранее уже был осужден условно.

Благовещенца приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, с него взыщут 43 тысячи рублей в пользу хозяев пострадавших авто.