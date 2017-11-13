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13ноября
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сегодня, 11:28 5

Прыгавшего по машинам благовещенца приговорили к колонии-поселению

Прыгавшего по машинам благовещенца приговорили к колонии-поселению

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областной столицы. Мужчину признали виновным в том, что он повредил чужие автомобили, стоявшие на парковке.

Инцидент произошел в апреле этого года, в ночь на 13-е число во дворе дома № 31 по улице Б. Хмельницкого. Происшествие попало на видео, сообщало Амур.инфо. На кадрах видно, как кто-то с разбегу запрыгивает на автомобиль и с силой бьет по нему ногой. Тогда сообщалось, что повреждения получили четыре машины.

Как пишет пресс-служба Благовещенского суда, мужчина побил машины, находясь в состоянии опьянения. Произошло это после того, как он поссорился со своими знакомыми, с которыми выпивал. Горожанин запрыгнул на капот ближайшего к нему автомобиля марки «хонда» и нанес удар ногой в лобовое стекло. Затем ударом локтя он сломал боковое зеркало заднего вида на автомобиле «тойота». Общая сумма материального ущерба составила 43 тысячи рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. При вынесении приговора суд учел разные обстоятельства, в том числе то, что горожанин ранее уже был осужден условно.

Благовещенца приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, с него взыщут 43 тысячи рублей в пользу хозяев пострадавших авто.

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#закон #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • full

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    35 минут назад

    Хз... За сбитого насмерть человека дают два года, за слегка побитые мафынки - три...

  • Ежык

    Ежык
    31 минута назад

    Да жестковато как то, я думаю даже владельцы авто будут немного удивлены...

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    29 минут назад

    Так чего удивительного? Там все написано. У него еще условник был. Так что это по совокупности

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    18 минут назад

    Брюзга_неделиТак чего удивительного? Там все написано. У него еще условник был. Так что это по совокупности


    А когда недавно мужика за кражу собаки реально закрыли - тоже все возмущались и удивлялись, мол, как так, за что? А то, что этот мужик рецедивистом был - форумная общественность решила на это внимание не обращать. Так что и правда, ничего удивительного.

  • medium

    medium
    17 минут назад

    ничего не жестоко! Башкой надо думать! Это хорошо, что на пути ему машины попались, а если бы в этот момент человек шел, он бы и ему голову проломил бы со злости?!. Видно же что явный неадекват. Таких изолировать надо от общества.

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