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13ноября
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сегодня, 11:04 1

Мои 80-е: конкурс на Амур.инфо

Мои 80-е: конкурс на Амур.инфо

18 ноября в Благовещенске в Grand Arena Ostrova пройдёт «Дискотека 80-х». В этом году гостями Благовещенска станут группа «Маленький Принц», Алиса Мон и группа «На-На». На Амур.инфо стартует большой конкурс – с 13 по 17 ноября на сайте разыграют 10 билетов на дискотеку.

Конкурс «Мои 80-е» будет идти пять дней подряд, каждый день будет разыграна пара билетов.

Условия конкурса: в комментариях к этой новости необходимо опубликовать фото, рассказ или стихотворение, отражающее отношение автора к 80-м годам.

Редакция выберет самые оригинальные и интересные публикации. Имена победителей будут называться ежедневно в 17:00. Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим и объяснит, когда и где забрать билеты.

Слушателей «Дискотеки 80-х» ждет открытая студия, где интересные факты о дискотеке будут рассказывать не только ведущие, но и сами приглашённые звёзды поделятся опытом прошлых лет, расскажут, что интересного происходило в их жизни, и смогут пообщаться со слушателями вживую, выступят со своими лучшими песнями и поднимут пришедшим настроение.

«Авторадио» приготовило много сюрпризов: «Это будет музыкальная и визуализированная бомба, которая не оставит равнодушным никого», – обещают в анонсах мероприятия.

Билеты продаются в кассах Grand Arena Ostrova.

Всю информацию можно узнать по телефону 8(4162)99-11-99.

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#интернет #конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • aqwewrdffd

    aqwewrdffd
    7 минут назад



    Несмотря на то, что 80 я к сожалению не застал. Я стараюсь сохранить память о 80-х, которое для кого то было детством, а для кого то молодостью.

    Каждая из техник является своего рода "Машиной времени" и с лёгкостью сможет перенести Вас в далёкое, счастливое и беззаботное детство!

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