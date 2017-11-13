Дети из приюта Свободного смогут заниматься боксом бесплатно

В Свободном дети из социального приюта «Надежда» смогут заниматься в спортивной секции боксерского клуба «Легенда» бесплатно. 10 ноября представители свободненской федерации пришли к воспитанникам с подарками.

Члены свободненской федерации бокса пришли к воспитанникам социального приюта «Надежда» с очередным дружеским визитом и передали детям канцелярские принадлежности, рабочие тетради, а также предложили всем желающим заняться спортом, сообщает пресс-служба Свободного.

Руководитель федерации боксерского клуба Сергей Устюгов обратился к ребятам с призывом оставаться сильными и верить в себя, не обращая внимания на те невзгоды, которые им пришлось пережить.

«В спортивном зале боксерского клуба “Легенда” всегда будут рады видеть воспитанников приюта на занятиях в секциях бокса, без взимания какой бы то ни было платы. Мы не можем сделать все, что необходимо, для того, чтобы их детство попадало под определение “счастливое”, но все, что в наших силах, мы всегда готовы сделать», – сказал Сергей.