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13ноября
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Дети из приюта Свободного смогут заниматься боксом бесплатно

Дети из приюта Свободного смогут заниматься боксом бесплатно

В Свободном дети из социального приюта «Надежда» смогут заниматься в спортивной секции боксерского клуба «Легенда» бесплатно. 10 ноября представители свободненской федерации пришли к воспитанникам с подарками.

Члены свободненской федерации бокса пришли к воспитанникам социального приюта «Надежда» с очередным дружеским визитом и передали детям канцелярские принадлежности, рабочие тетради, а также предложили всем желающим заняться спортом, сообщает пресс-служба Свободного.

Руководитель федерации боксерского клуба Сергей Устюгов обратился к ребятам с призывом оставаться сильными и верить в себя, не обращая внимания на те невзгоды, которые им пришлось пережить.

«В спортивном зале боксерского клуба “Легенда” всегда будут рады видеть воспитанников приюта на занятиях в секциях бокса, без взимания какой бы то ни было платы. Мы не можем сделать все, что необходимо, для того, чтобы их детство попадало под определение “счастливое”, но все, что в наших силах, мы всегда готовы сделать», – сказал Сергей.

Просмотров всего: 152

#дети #Свободный #соцзащита #спорт

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Комментарии
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  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Всё правильно,городу нужна пехота. Куда потом пойдут на тренированные боевики,в криминал?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Лучше бы абонемент в бассейн подарили,врятли эти дети там были.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Читатель новостей

    Всё правильно,городу нужна пехота. Куда потом пойдут на тренированные боевики,в криминал?



    чтобы встать на путь криминала, необязательно быть боксером.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    55 минут назад

    Как говорил Высоцкий, в одной из своей песни. "Ведь бокс - не драка, это спорт отважных и т. д." Любой физический спорт закаляет, тем более бокс! Если государство никак особо не развивает в воспитанниках спортивного интереса, и не заботиться о воспитательном стержне духа и мужества, пусть хоть секция помогает обрести новую семью, друзей. Всегда приветствовал и с уважением относился к таким людям, которые предлагают свою помощь в развитии и пропаганде спорта подрастающего поколения!!!

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    55 минут назад

    Adolf
    Читатель новостей

    Всё правильно,городу нужна пехота. Куда потом пойдут на тренированные боевики,в криминал?



    чтобы встать на путь криминала, необязательно быть боксером.


    Согласен, ведь есть ещё куча секций мма, карате,самбо ит.п. Не знаю ни одного случая когда легкоотлет или шахматист создал ОПГ или занимался вымогательством.

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