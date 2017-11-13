Приамурье оказалось в лидерах по интенсивности банкротств юридических лиц

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Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подготовил аналитический обзор «Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции» за 3-й квартал 2017 года. Как отмечается, по итогам квартала в экономике РФ продолжился рост числа банкротств. При этом интенсивность банкротств увеличилась практически во всех отраслях.

Так, по итогам 3-го квартала 2017 года число банкротств в российской экономике увеличилось на 3 % по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с 3-м кварталом 2016 года этот показатель вырос уже на 12,4 %.

Наиболее негативная динамика – в строительной отрасли. В торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств подошла к максимальным значениям. Сокращение числа юрлиц-банкротов зафиксировано лишь в сфере коммерческих услуг и в металлургии.

Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам 3-го квартала была зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях.