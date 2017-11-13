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13ноября
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сегодня, 10:13 4

Приамурье оказалось в лидерах по интенсивности банкротств юридических лиц

Приамурье оказалось в лидерах по интенсивности банкротств юридических лиц
Фото: informatio.ru

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подготовил аналитический обзор «Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции» за 3-й квартал 2017 года. Как отмечается, по итогам квартала в экономике РФ продолжился рост числа банкротств. При этом интенсивность банкротств увеличилась практически во всех отраслях.

Так, по итогам 3-го квартала 2017 года число банкротств в российской экономике увеличилось на 3 % по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с 3-м кварталом 2016 года этот показатель вырос уже на 12,4 %.

Наиболее негативная динамика – в строительной отрасли. В торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств подошла к максимальным значениям. Сокращение числа юрлиц-банкротов зафиксировано лишь в сфере коммерческих услуг и в металлургии.

Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам 3-го квартала была зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях.

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#финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Как же так? Ведь все так прекрасно в области.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    ну вот, начался понедельник с хорошей новости. если напротив "достижений" по привлечению инвестиций в область собрать факты из реальности, то общими мазками картина такая: из области каждый год уезжает 20 тыс коренного населения, мы в топе по банкротству предприятий и в топе по закредитованности жителей. космодром построили - мимо нас все прошло. гпз строят - по ощущениям тоже ничего не достанется, так как не видно, что Свободный рассвел и все жители трудоустроены на крупных стройках. как то страшновато за будущее становится. где же работа (идет) и результат (виден)?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Как же так? Ведь все так прекрасно в области.



    Простые реалии.

  • art951

    art951
    59 минут назад

    просто нужно посмотреть и обратную сторону медали, а именно сколько было открыто предприятий за аналогичный период, и только тогда рассуждать о том как всё "плохо".

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