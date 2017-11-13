Жители Зеи пожаловались Александру Козлову на высокие тарифы

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Жители города Зея направили в адрес губернатора Амурской области Александра Козлова коллективное письмо. Обращение к главе региона подписали 200 горожан. Амурчане просят, в частности, установить в населенном пункте льготный тариф на электроэнергию.

Копия письма оказалась в распоряжении газеты «Зейский вестник». Жители Зеи жалуются на то, что поток людей, уезжающих из города в южные и западные районы, постоянно растет.

«Причины этого очевидны: отсутствие рабочих мест, слабая инфраструктура, непосильные тарифы на коммунальные услуги и, главное, отсутствие грамотной и мобильной городской власти, способной выполнять возложенные на нее обязанности», – говорится в письме.

Горожане обращают внимание губернатора на то, что большая часть многоквартирных домов Зеи отапливается от электрокотельной Зейской ГЭС и стоимость одной гигакалории составляет 1 400 рублей. Часть многоэтажек получает тепло от угольных котельных, где средняя стоимость гигакалории составляет 4 000 рублей. В результате жильцы одинаковых, но расположенных в разных домах квартир платят за тепло и горячую воду разные суммы, причем у одних эта сумма в два-три раза больше.

В письме люди рассказывают, что многочисленные обращения в разные инстанции не принесли никакого результата.

Горожане пишут, что, несмотря на высокую стоимость тепла, получаемого от угольных котельных, качество услуги оставляет желать лучшего.

«(…) люди вправе рассчитывать на некоторые преференции в связи с близким соседством с электростанцией. С этой целью необходимо установить льготный тариф на электроэнергию как для жителей, так и для предпринимателей, что позволит ощутимо повысить инвестиционную привлекательность города Зеи», – сказано в письме.

Авторы послания убеждены, что использование угольных котельных, топливо для которых везут за тысячи километров, по меньшей мере, неразумно, так как для закупки угля ежегодно тратятся огромные средства из бюджетов всех уровней.

«Какой "умник" придумал это издевательство над плательщиками коммунальных услуг, когда миллионы киловатт дешевой электроэнергии текут по проводам ЛЭП во всех направлениях, а к месту выработки электричества за тысячи километров везут дорогущий уголь для котельных», – отмечают жители Зеи.

В случае необходимости горожане готовы обратиться и к президенту РФ, а также инициативная группа может начать бессрочную голодовку.