Благовещенец Артем Загибалов стал чемпионом мира по кунгфу
Благовещенский спортсмен Артем Загибалов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по кунгфу. Он стал лучшим в номинации «Традиционное наньдао». Кроме того, амурчанин занял второе место в традиционном подражательном ушу – стиль тигра.
VII чемпионат мира по кунгфу проходил в китайском городе Эмэйшань провинции Сычуань. В нем принимали участие около 1 500 спортсменов из 80 стран мира, сообщает сайт областного министерства спорта.
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