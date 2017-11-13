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13ноября
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сегодня, 09:22 4

Благовещенец Артем Загибалов стал чемпионом мира по кунгфу

Благовещенец Артем Загибалов стал чемпионом мира по кунгфу
Фото: minsportamur.ru

Благовещенский спортсмен Артем Загибалов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по кунгфу. Он стал лучшим в номинации «Традиционное наньдао». Кроме того, амурчанин занял второе место в традиционном подражательном ушу – стиль тигра.

VII чемпионат мира по кунгфу проходил в китайском городе Эмэйшань провинции Сычуань. В нем принимали участие около 1 500 спортсменов из 80 стран мира, сообщает сайт областного министерства спорта.

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#спорт

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Комментарии
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  • Praise The Sun

    Praise The Sun
    2 часа назад

    ого! неожиданно для простого обывателя - Благовещенск и чемпион по кунг-фу... 80 стран... молодец!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Поздравляю!

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    я видел шоу ушуистов в городе несколько раз, думал это больше маскарад, а тут оказывается еще один чемпион мира. учитывая, что это Китай и 80 стран - круто! поздравляю!

  • Erenna

    Erenna
    2 часа назад

    КунгФу = УШУ. Ура, товарищи!!! Недаром УШУ будет олимпийским видом спорта.

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