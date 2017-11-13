Благовещенец Артем Загибалов стал чемпионом мира по кунгфу

Фото: minsportamur.ru

Благовещенский спортсмен Артем Загибалов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по кунгфу. Он стал лучшим в номинации «Традиционное наньдао». Кроме того, амурчанин занял второе место в традиционном подражательном ушу – стиль тигра.

VII чемпионат мира по кунгфу проходил в китайском городе Эмэйшань провинции Сычуань. В нем принимали участие около 1 500 спортсменов из 80 стран мира, сообщает сайт областного министерства спорта.

Просмотров всего: 696

#спорт

распечатать

Василий Кленин