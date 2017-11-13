Прилет в Благовещенск московского авиарейса задерживается по технической причине

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В понедельник, 13 ноября, в Благовещенск позже обычного прибудет рейс авиакомпании «Икар» из Москвы. Задержка составит около двух часов.

Ррейс № 301 должен был прибыть сегодня в 08:35, теперь его ждут в 10:15. Обратный рейс, № 302, должен отправиться сегодня в 12:15, сообщили ИА «Амур.инфо» в справочной аэропорта. По их сведениям, задержка не связана с метеоусловиями, а вызвана технической причиной.