В турнире по поеданию драников победил украинец: обзор прессы

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Каким учебником учительница ударила ученика; какие слухи опроверг Андрей Макаревич; где задержали отшельников-рецидивистов – в каких газетах пишут об этом, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Немного об образовании. Как пишут «Известия», в одной из школ в Пермском крае во время урока учительница ударила пятиклассника по голове учебником. Самое смешное в происшествии то, что это был учебник по духовно-нравственной культуре.

Понятно, что сразу начались жалобы в правоохранительные органы и в приемную омбудсмена, прости, господи, за такое слово. Ученик заявил, что испытал унижение перед всем классом. О том, как он унижал перед тем же классом свою учительницу, к сожалению, не говорится. Но, судя по реакции преподавателя, был весьма изобретателен.

Очень интересно

В «Российской газете» рассказано о том, что в Минске прошел турнир по поеданию драников. Турнир имел международный статус. В соревновательном застолье нашлось место 40 участникам. Среди них были представители России и Польши, Армении и Казахстана, Азербайджана и Украины и даже ЮАР. Выиграл гастрономическую гонку участник из Украины, справившийся с порцией за 40 секунд. Хозяева соревнований, белорусы заняли, увы, лишь третье место.

Не пропусти

Чем интересна «Комсомольская правда»? Она интересна информацией о том, что часть амурчан эвакуируют из-за запуска ракеты с Восточного, что Андрей Макаревич опроверг слухи о распаде «Машины времени», которые появились после того, как стало известно, что клавишник Державин покинул группу.

А еще рассказано о том, что в лесу под Новосибирском поймали отшельников-рецидивистов, которые поклонялись конопле. То есть это была своеобразная секта. Они никому не мешали: жили в окружении волков и медведей в труднодоступном месте, не ели мяса, не употребляли алкоголь, смыслом их жизни была только конопля. Уединились, спрятались от людей. Но их всё равно нашли и за наркотики, точнее, за их веру, засадят на 10 лет.

Напишут же такое

В «Мире новостей» прочитал о том, что шотландский виски, купленный китайским миллионером Чжан Вэем в швейцарском отеле примерно за 7,5 миллиона долларов, а потому считавшийся самым дорогим в мире, оказался подделкой.

Эксперты усомнились в подлинности напитка, заметив несоответствия между пробкой от бутылки и этикеткой. Напиток был представлен как односолодовый виски 1878 года, но специалисты выяснили, что изготовлен он не ранее 1970-го. Кроме того, он оказался не односолодовым, а смесью нескольких разных спиртов. Наверное, из разных бутылок слили остатки.

На посошок

Как рассказал еженедельник «Тихоокеанское обозрение», на итоговой пресс-конференции Владимира Путина на саммите АТЭС один из присутствовавших на мероприятии журналистов попросил главу государства раскрыть свои планы, заявив, что «мы уже устали ждать». На что Владимир Владимирович со свойственным ему юмором отметил, что время для разговора на данную тему пока не пришло, до декабря еще есть время подумать.

И тут в памяти всплыло декабрьское ельцинское: «Я принял решение». Ну и т.д.