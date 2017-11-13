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В Амурской области снег: прогноз погоды на 13 ноября

В Амурской области снег: прогноз погоды на 13 ноября
Фото: fishki.net

13 ноября, в понедельник, в Амурской области облачно, идет слабый и умеренный снег. Скорость северо-восточного ветра составляет 2-7, местами 12 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня будет держаться в пределах от нуля до минус 5 градусов, на севере – до минус 4-9 градусов.

В Благовещенске также облачно, идет снег. Дует восточный, северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 1-3 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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