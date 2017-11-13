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13ноября
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Рабочий день некурящим сокращать не будут – Минтруд против

Рабочий день некурящим сокращать не будут – Минтруд против
Фото: big-radio.ru

Против сокращения рабочего дня для некурящих россиян выступило Министерство труда и социальной защиты. Об этом представители ведомства рассказали «Российской газете».

В проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу и так содержатся исчерпывающие меры по противодействию курению, заявили в Минтруда. Кроме того, действующий Трудовой кодекс позволяет работодателю и работнику договариваться о неполном рабочем времени – как сокращенном дне, так и сокращенной неделе, подчеркнули в ведомстве. В Минтруда уверены, что невозможно достоверно установить, курят сотрудники или нет, не ограничивая их права и свободы.

«Работодатель имеет все возможности для обеспечения трудовой дисциплины в коллективе, с тем чтобы перерывы не сказывались отрицательно на рабочих процессах», – отметили в пресс-службе Минтруда.

Подумать о сокращении продолжительности рабочего времени для некурящих до 35 часов в неделю Минтруда предложили депутаты Государственной думы. Причиной посчитали экономические потери, которые из-за курения несет государство. Даже цифры назвали – 3 % ВВП.

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#работа #российская власть

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    Сотрудники МИНТРУДа и соц. защиты сами практически все курящие и пьющие люди, за редким исключением, поэтому они против сокращения рабочего дня для некурящих. Посмотрите внимательно на любую крупную организацию, сотрудники бегают курить табунами через каждые 15-30 минут, никакой дисциплины, а главное курящие втягивают в свои ряды новых сотрудников, поддающихся влиянию своих коллег. Многие курят прямо у входа в организацию, не считая нужным отойти в сторону, в некоторых школах города учителя курят прямо на территории школы во время учебного процесса, а ведь на всё это смотрят дети, потом взрослые удивляются почему дети имеют плохие привычки. В каждом деле должна быть дисциплина и культура поведения, соблюдение действующего законодательства. Ничего этого курящие люди в 90% не соблюдают, курят где хотят, сколько хотят, что хотят... Поэому нужно для некурящих людей сокращать рабочий день, так как они не курят а реально работают в то время, когда у курящих перерыв. Может для курящих это будет стимулом бросить курить всякую дрянь!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Загнать все министерство в шахту "МИР", пусть там потрудятся, в тех условиях, как убиенные центром работяги, за копейки идущие на смерть, чтобы семьи прокормить, потому как работы нет, кроме той, что из центра подмяли под себя.

  • Сэр

    Сэр
    2 часа назад

    терминатор, ты бы так с геями боролся. Ходят своими парадами, ходят ими где хотят, сколько хотят, делают там что хотят, втягивают в свои ряды новых сотрудников, поддающихся влиянию своих коллег. Многие проявляют свою нетрадиционность на глазах у всех, не считая нужным отойти в сторону. А ведь на все это смотрят дети, потом взрослые удивляются почему дети имеют ненормальные наклонности. В каждом деле должна быть дисциплина и культура поведения, соблюдение действующего законодательства.

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