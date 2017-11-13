Рабочий день некурящим сокращать не будут – Минтруд против

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В проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу и так содержатся исчерпывающие меры по противодействию курению, заявили в Минтруда. Кроме того, действующий Трудовой кодекс позволяет работодателю и работнику договариваться о неполном рабочем времени – как сокращенном дне, так и сокращенной неделе, подчеркнули в ведомстве. В Минтруда уверены, что невозможно достоверно установить, курят сотрудники или нет, не ограничивая их права и свободы.

«Работодатель имеет все возможности для обеспечения трудовой дисциплины в коллективе, с тем чтобы перерывы не сказывались отрицательно на рабочих процессах», – отметили в пресс-службе Минтруда.

Подумать о сокращении продолжительности рабочего времени для некурящих до 35 часов в неделю Минтруда предложили депутаты Государственной думы. Причиной посчитали экономические потери, которые из-за курения несет государство. Даже цифры назвали – 3 % ВВП.