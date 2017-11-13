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13ноября
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Шампанское к Новому году может подорожать на 15 %

Шампанское к Новому году может подорожать на 15 %
Фото: РИА Новости

О подорожании шампанского и игристых вин к Новому году предупреждают ритейлеры. На стоимость элитных напитков повлияет неурожай во Франции, об этом «Известиям» заявили в Национальной торговой ассоциации и Российской ассоциации экспертов рынка.

Стоимость праздничных напитков, в том числе и самого популярного в России «Советского шампанского», вырастет на 10-15 %. Одной из причин стал неурожай в Европе, в том числе в провинции Франции – Шампани. По сравнению с предыдущими годами собрали на 20-25 % меньше винограда. К тому же цены подстегнет праздничный ажиотаж.

В среднем, по прогнозам экспертов, рост составит 10 %. Сильнее подорожают напитки в сегменте «средний» и «средний плюс». Наценки на эти виды продукции в торговых сетях выше.

«Уходящий 2017 год можно охарактеризовать как год, в который покупатели уже привыкли к новым реалиям. Люди постепенно возвращаются к своим вкусовым привычкам, поэтому можно ждать повышения интереса к дорогим брендам – коньяка, виски и так далее», – сказал глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

Роста цен в премиум сегменте не ожидают в ассоциации экспертов рынка ритейла. Винные бутики уже сформировали «новогодние» запасы продукции по имеющимся ценам, отмечают в ассоциации.

Российские производители предпосылок для роста цен не видят, но производство российского шампанского сокращается. За январь-август – на 15 %. При этом растет импорт вин как тихих, так и игристых. Здесь по итогам трех кварталов рост, по данным Федеральной таможенной службы, составил 56 %.

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#праздники #цены

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Храмовник

    Храмовник
    3 часа назад

    О нет

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    а что подешевеет?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Что-то я не понимаю, как неурожай этого года может повлиять на продажи этого года!

    А вообще, у нас перед НГ всё дорожает.

    А ещё я наивно верю в то, что в нашей раше шампанское делают исключительно из винограда и только из выращенного во Франции.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    Можно подумать, что под НГ все упарываются исключительно французскими винами, как благородные мусью...

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    а в связи с большим урожаем пшеницы хлеб подешевеет?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    AllgemeineМожно подумать, что под НГ все упарываются исключительно французскими винами, как благородные мусью...


    Текст читали? В нём и про "Советское шампанское" говорится.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    А вообще в Тоскане урожай хороший нынче. Надо попросить, чтоб Димон гумконвойчик снарядил для россиян.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Ну чем обьяснить повышение цен? Только наживой и только воровством и конечно рынком

    Ведь именно к Новому Году неурожай раскопали где-то аж во Франции.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Братеев

    а в связи с большим урожаем пшеницы хлеб подешевеет?



    Жди...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    MbIcли вcлyxТекст читали? В нём и про "Советское шампанское" говорится.


    Конечно же. Нормальное французское шампанское и днем с огнем не сыщешь. Упарываются более дешевой шипучкой.Я к тому, что "неурожай в Франции" в новости - как собаке пятый хвост..

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Да ведь это скорее всего подтекстный настрой на удорожание всего и вся к празднику.

    Наверно не только французское удорожает.

    В торговле всегда болезнью является ценовая граница, где зырят на общий сдвиг этой границы очень "болезненно - алчно". Эта особенностьлежит на владельцах крупных торговых рядов

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    ну надо же - это видимо сильно постарались найти связь советского шампанского с виноградом из шампани. Больше видимо совсем ничего в голову не лезло.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    У Киселя нужно спросить, не зря пропагандонил, за свои виноградники отрабатывает.

  • Техосмотр

    Техосмотр
    1 час назад

    Братеев

    а что подешевеет?



    Рубль. Тут уж стабильность...

  • ay

    ay
    1 час назад

    Вопчем, комбинат питания при Кремле в этом году купит шампунь не по 37000, а по 43000. Да?

  • full

    full
    1 час назад

    К тому же цены подстегнет праздничный ажиотаж. - У гнилостных европоидов праздничный ажиотаж возникает от предновогодних скидок, а у нас видите ли этот ажиотаж увеличивает цены.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    9 минут назад

    Allgemeine

    Можно подумать, что под НГ все упарываются исключительно французскими винами, как благородные мусью...



    Ты не любишь южно-французские, итальянские вина?

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