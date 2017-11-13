Шампанское к Новому году может подорожать на 15 %

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Стоимость праздничных напитков, в том числе и самого популярного в России «Советского шампанского», вырастет на 10-15 %. Одной из причин стал неурожай в Европе, в том числе в провинции Франции – Шампани. По сравнению с предыдущими годами собрали на 20-25 % меньше винограда. К тому же цены подстегнет праздничный ажиотаж.

В среднем, по прогнозам экспертов, рост составит 10 %. Сильнее подорожают напитки в сегменте «средний» и «средний плюс». Наценки на эти виды продукции в торговых сетях выше.

«Уходящий 2017 год можно охарактеризовать как год, в который покупатели уже привыкли к новым реалиям. Люди постепенно возвращаются к своим вкусовым привычкам, поэтому можно ждать повышения интереса к дорогим брендам – коньяка, виски и так далее», – сказал глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

Роста цен в премиум сегменте не ожидают в ассоциации экспертов рынка ритейла. Винные бутики уже сформировали «новогодние» запасы продукции по имеющимся ценам, отмечают в ассоциации.

Российские производители предпосылок для роста цен не видят, но производство российского шампанского сокращается. За январь-август – на 15 %. При этом растет импорт вин как тихих, так и игристых. Здесь по итогам трех кварталов рост, по данным Федеральной таможенной службы, составил 56 %.