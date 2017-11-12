Клара Новикова и Даниил Спиваковский заставили благовещенцев смеяться сквозь слезы (фото)

Спектакль «Поздняя любовь» прошел при полном зале в благовещенском ОКЦ. Несмотря на то, что постановку уже показывали в Благовещенске во время фестиваля кино и театра «Амурская осень», зрители аплодировали артистам стоя.

История об одиноком старике-еврее Гарри Бендинере никого не оставила равнодушным. На спектакль пришло много зрителей старшего возраста, которым была понятна драма главного героя. Он пережил войну, потерял всех любимых и близких ему людей, разочаровался в боге. И вдруг новая соседка меняет его жизнь. Гарри влюбляется. Он снова хочет жить, меняет вечную пижаму на элегантный костюм и расправляет плечи.

История заканчивается неожиданно. Дама сердца не может смириться с судьбой и вспыхнувшие неожиданно чувства воспринимает как измену покойному мужу. Возлюбленная Гарри выпрыгивает в окно, оставив ему лишь записку.

Несмотря на трагическую историю, в спектакле нашлось место юмору. Клара Новикова здесь предстала перед благовещенской публикой в своем амплуа, заставив смеяться сквозь слезы.

Спектакль «Поздняя любовь» длился более 2,5 часов, но никто из зрителей не покинул зал. В конце благовещенцы аплодировали артистам стоя.

Подробнее о спектакле «Поздняя любовь» можно прочитать в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».