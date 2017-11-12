Из-за порыва три дома в микрорайоне Благовещенска остались без тепла

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Вечером 12 ноября произошел порыв на сетях теплоснабжения в микрорайоне областной столицы. Авария случилась во дворе дома по улице Студенческой. На месте работает аварийная бригада.

«В домах по улице Воронкова нет отопления и горячей воды уже три часа. Никто ничего не знает», ­– рассказала жительница дома по адресу: Воронкова, 20.

Выяснилось, что порыв произошел ближе к вечеру во дворе по улице Студенческой, 36. Без отопления остались жители трех многоэтажек. Люди признаются, что уже включают обогреватели.

На месте работает аварийная бригада, сообщили в диспетчерской службе «Амуртеплосервиса». Устранить коммунальную аварию планируют к 23:00. К этому времени в жилые многоэтажки должно вернуться тепло.