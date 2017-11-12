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12 ноября 2017, 20:53 28

Из-за порыва три дома в микрорайоне Благовещенска остались без тепла

Из-за порыва три дома в микрорайоне Благовещенска остались без тепла
Фото: v-kurse.ru

Вечером 12 ноября произошел порыв на сетях теплоснабжения в микрорайоне областной столицы. Авария случилась во дворе дома по улице Студенческой. На месте работает аварийная бригада.

«В домах по улице Воронкова нет отопления и горячей воды уже три часа. Никто ничего не знает», ­– рассказала жительница дома по адресу: Воронкова, 20.

Выяснилось, что порыв произошел ближе к вечеру во дворе по улице Студенческой, 36. Без отопления остались жители трех многоэтажек. Люди признаются, что уже включают обогреватели.

На месте работает аварийная бригада, сообщили в диспетчерской службе «Амуртеплосервиса». Устранить коммунальную аварию планируют к 23:00. К этому времени в жилые многоэтажки должно вернуться тепло.

Просмотров всего: 999

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Сука, все лето какие-то гидравлические испытания проводят, что-то проверяют, половину лета воды нет. И толку с этого? Расстреливать надо виновных лиц без суда и следствия.

  • AК-47

    AК-47
    4 часа назад

    Так если так делать,то через несколько десятков лет подрастут дети убитых без суда и следствия,они ведь спросят-за что их сделали сиротами!

    Что вы им скажете-за трубу?А ведь вопросы будут задаваться!

    А говорят,Сталин тираном был

    Тиран в каждом человеке есть

    У которого прорвало

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    Сталин бы спросил за плохое качество ремонта

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    А что глава города вещает? А бывший и нынешний министр ЖКХ?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Братеев

    Сталин бы спросил за плохое качество ремонта



    Сталин бы не допустил компанию всероссийскую олигарха.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    а мэр тогда зачем?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Не знаю, его просто установили на место ушлые люди.

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    3.4

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    3.4

  • На Берлин

    На Берлин
    3 часа назад

    Пока за каждый порыв не будет отвечать конкретно от мэра до министра, все это г.вно будет рвать бесконечно. В городе есть перекрестки где порывы происходят стабильно каждые 2-3 месяца. Господа в администрации -отмываем чего-то.

  • Всезнающий

    Всезнающий
    3 часа назад

    За последние два года, это уже третий раз. В прошлом году там же порыв был. Зимой почти сутки не было отопления.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    На БерлинПока за каждый порыв не будет отвечать конкретно от мэра до министра, все это г.вно будет рвать бесконечно. В городе есть перекрестки где порывы происходят стабильно каждые 2-3 месяца. Господа в администрации -отмываем чего-то.


    О чём речь? Эти мастера уже больше месяца не могут разобраться с прорывом в районе Игнатьевское шоссе 3. Большое МЕСЯЦА!!!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    AК-47Так если так делать,то через несколько десятков лет подрастут дети убитых без суда и следствия,они ведь спросят-за что их сделали сиротами!

    Что вы им скажете-за трубу?А ведь вопросы будут задаваться!

    А говорят,Сталин тираном был

    Тиран в каждом человеке есть

    У которого прорвало


    Ты же понял, что я имею ввиду. Естественно никто никого расстреливать не будет. Это метафора. Наказаны должны быть все виновные лица по всей строгости.

  • Dodi

    Dodi
    3 часа назад

    MbIcли вcлyx
    На БерлинПока за каждый порыв не будет отвечать конкретно от мэра до министра, все это г.вно будет рвать бесконечно. В городе есть перекрестки где порывы происходят стабильно каждые 2-3 месяца. Господа в администрации -отмываем чего-то.


    О чём речь? Эти мастера уже больше месяца не могут разобраться с прорывом в районе Игнатьевское шоссе 3. Большое МЕСЯЦА!!!


    Это точно.

    Даже новую плитку взломали.

    Ямы вырыли как в преисподню.

    В доме очень прохладно.

    Так и будем зимовать?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    MbIcли вcлyx

    На Берлин

    Пока за каждый порыв не будет отвечать конкретно от мэра до министра, все это г.вно будет рвать бесконечно. В городе есть перекрестки где порывы происходят стабильно каждые 2-3 месяца. Господа в администрации -отмываем чего-то.



    О чём речь? Эти мастера уже больше месяца не могут разобраться с прорывом в районе Игнатьевское шоссе 3. Большое МЕСЯЦА!!!



    Да уж, министерств и начальничков за большие зарплаты много, а работать некому.

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Модератор, что я сказала не так? Свобода слова....мля....

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Что мэр-учительница должна заниматься своим делом и не лезть туда, где она не состоятельна?!!!

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Я никого не оскорбила, просто высказала свою точку зрения......

  • На Берлин

    На Берлин
    3 часа назад

    Просто это слаженная работа команды. Работа идет, результат виден. Очковтирательство короче.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    На Берлин

    Просто это слаженная работа команды. Работа идет, результат виден. Очковтирательство короче.



    Как же они перед Гарантом отчитались о полной готовке к отопительному сезону?

  • На Берлин

    На Берлин
    3 часа назад

    Я думаю, что эта труба ни чья. Ее походу подкинули.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    Kats ---цензура

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    На Берлин

    Я думаю, что эта труба ни чья. Ее походу подкинули.



    Просто советская труба изжила свое, а ничего не обновлялось и не вкладывалось, только бабло с населения драли по барыжным тарифам.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    А бабу Валю разбудить не забыли?

    А то она ведь может быть ещё и не знает, что у неё в хозяйстве ЧП.

    Из новостей завтра узнает.

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    4.2

  • finalcountdown

    finalcountdown
    1 час назад

    А что министр ЖКХ закончивший техникума сахарной промышленности скажет, сколько населенных пунктов в сосульки превратится когда будет минус.

  • Всезнающий

    Всезнающий
    1 час назад

    время: начало первого ночи э, тепла нет. В квартире уже холодно.

  • Всезнающий

    Всезнающий
    1 час назад

    время: начало первого ночи э, тепла нет. В квартире уже холодно.

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