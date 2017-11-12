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12ноября
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сегодня, 17:36 3

Большинство амурчан поддержали бы большевиков в 1917: итоги опроса Амур.инфо

Большинство амурчан поддержали бы большевиков в 1917: итоги опроса Амур.инфо
Фото: kp.ru

Большая часть участников голосования на Амур.инфо призналась, что если бы они жили в 1917-1918 годах активно поддерживали бы большевиков. Опрос проводился к 100-летию Октябрьской революции.

В Октябрьской революции половина сегодняшних амурчан заняли бы активную позицию. Правда, оказались бы по разные стороны баррикад. Треть опрошенных выбрали вариант «активно поддержал бы большевиков». Эту позицию разделили 400 проголосовавших. На втором месте по популярности ответ «активно поддержал бы белых». Этот вариант выбрали 228 пользователей.

Оставшаяся часть выбрала не активные позиции. Вариант «затаился бы и не высовывался» набрал 18 % или 219 голосов, «симпатизировал бы белым» – 12 % (146), «симпатизировал бы большевикам» – 11,2 % (136). Только 5,3 % участников опроса предпочли бы в те неспокойные времена занять выжидательную позицию, чтобы потом поддержать победителя.

Среди других вариантов ответов несколько читателей признались, что выбрали бы иммиграцию.

«Сейчас, зная историю, трудно выбрать какую-то сторону. И та, и другая сторона очень сильно пострадали в результате всех этих событий», – признался один из участников опроса.

Всего в опросе приняло участие 1 217 пользователей.

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#жизнь #история

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    24 минуты назад

    Видно вспомнили,сколько хорошего было--заводы,фабрики,если бы на них закупили импортное оборудование,то и продукция вся бы своя была,а не закупалась из-за границы.Квартиры,образование,медицина,бесплатное, ЖКХ-копеечное...,так что всё хорошее имеет большой перевес,чем плохое.

  • Tуман

    Tуман
    17 минут назад

    А я 18-21 августа 1991 года бухал в студенческой общаге № 3 ХабИИЖТа. Всю революцию 1991 года пробухал. О ГКЧП узнал только протрезвев.

    Видимо и в 1917 году поступил бы точно так же.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    8 минут назад

    Так бухие и страну пропили.

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