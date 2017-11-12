Большинство амурчан поддержали бы большевиков в 1917: итоги опроса Амур.инфо

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В Октябрьской революции половина сегодняшних амурчан заняли бы активную позицию. Правда, оказались бы по разные стороны баррикад. Треть опрошенных выбрали вариант «активно поддержал бы большевиков». Эту позицию разделили 400 проголосовавших. На втором месте по популярности ответ «активно поддержал бы белых». Этот вариант выбрали 228 пользователей.

Оставшаяся часть выбрала не активные позиции. Вариант «затаился бы и не высовывался» набрал 18 % или 219 голосов, «симпатизировал бы белым» – 12 % (146), «симпатизировал бы большевикам» – 11,2 % (136). Только 5,3 % участников опроса предпочли бы в те неспокойные времена занять выжидательную позицию, чтобы потом поддержать победителя.

Среди других вариантов ответов несколько читателей признались, что выбрали бы иммиграцию.

«Сейчас, зная историю, трудно выбрать какую-то сторону. И та, и другая сторона очень сильно пострадали в результате всех этих событий», – признался один из участников опроса.

Всего в опросе приняло участие 1 217 пользователей.